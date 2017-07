Päivän lehti 1.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Ampumaurheilu Baku, Azerbaidzhan:



EM-kilpailut, suomalaislajien tuloksia ja tilanteita:



Miesten 300 m kivääri 3x40 ls: 1) Alexis Raynaud Ranska 1167, 2) Istvan Peni Unkari 1163, 3) Peter Sidi Unkari 1161, 4) Jan Lochbihler Sveitsi 1158/44x, 5) Aleksi Leppä Suomi 1158/33, 6) Juho Kurki Suomi 1158/28x, …20) Juho Autio Suomi 1125. – 21 osanottajaa.



Joukkuekilpailu: 1) Ranska 3472, 2) Sveitsi 3461, 3) Itävalta 3458, 4) Suomi (Leppä, Kurki, Autio) 3441. –6 maata.



Miesten skeet, tilanne 1. kilpailupäivän jälkeen 75/125 kiekkoa: 1) Anton Astahov Venäjä 74, …suomalaiset: 15) Oskari Kössi 71, …29) Tommi Takanen 68, …48) Timo Laitinen 65. –61 osanottajaa.



Beach volley Wien, Itävalta:



Beach volleyn MM-kilpailut:



Naisten F-lohko:



Riikka Lehtonen/Taru Lahti-Liukkonen Suomi–Barbora Hermannova/Marketa Slukova Tshekki 8–21, 17–21.



Lehtonen ja Lahti-Liukkonen sijoittuivat lohkossaan toiseksi ja jatkavat 32 joukkueen pudotuspeleihin.



Golf Oakville, Kanada:



Miesten Yhdysvaltain-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 6 miljoonaa dollaria:



Lopputulokset, 72 reikää, par 72:



267 lyöntiä (21 lyöntiä alle parin): Jhonattan Vegas Venezuela 66+69+67+65, Charley Hoffman USA 68+66+65+68, Vegas voitti 1. uusintareiällä tekemällä birdien.



268 (–20): Ian Poulter Englanti 67+69+68+64,



Vegas voitti Kanadan-turnauksen toisena vuonna peräkkäin.



Jalkapallo Naisten EM-turnaus Hollannissa:



Puolivälierät:



Tilburg: Itävalta–Espanja rp. 5–3, 0–0



Deventer: Englanti–Ranska 1–0 (0–0)



Välieräparit: Tanska–Itävalta, Hollanti–Englanti.



Jalkapalloliiga:



Miesten jalkapalloliiga:



HJK–HIFK 2–0 (2–0)



19. Hannu Patronen 1–0, 44. Filip Valencic 2–0.



Erotuomari: Mattias Gestranius.



Yleisöä: 10500.



HJK: Markus Uusitalo, Hannu Patronen, Juha Pirinen, Moshtagh Yaghoubi, Demba Savage (64. Jean-Jaques Bougouhi), Ville Jalasto, Aapo Halme, Anthony Annan, Filip Valencic (81. Lucas Lingman), Akseli Pelvas, Evans Mensah (71. Ousman Jallow).



HIFK: Tomi Maanoja, Nosh A Lody, Xhevdet Gela, Jukka Halme (70. Tuukka Andberg, v), Pekka Sihvola, Juho Mäkelä, Otto-Pekka Jurvainen, Esa Terävä (45. Aleksi Ristola), Jani Bäckman (ua. 45), Mika Väyrynen, Nnaemeka Anyamele (77. Fredrik Lassas).



JJK–RoPS 1–1 (0–0)



56. Sasa Jovovic 1–0, 80. Juho Hyvärinen 1–1.



SJK–KuPS 1–0 (0–0)



52. Aristote Mboma 1–0.



Erotuomari: Marko Grönholm.



Koripallo Suomen naisten koripallomaajoukkue 1.–2. elokuuta Kaunasissa Liettuaa vastaan pelattaviin otteluihin:



Nina Augustin Robert Morris (Yhdysvaltain yliopistosarja), Krista Gross (free agent), Annika Holopainen Wasserburg (Saksa), Evita Iiskola PF Umbertide (Italia), Sandra Karsten Hofstra (Yhdysvaltain yliopistosarja), Vilma Kesänen Real Canoe (Espanja), Elina Koskimies American University (Yhdysvaltain yliopistosarja), Roosa Lehtoranta Espoo United, Tuuli Menna Manhattan College (Yhdysvaltain yliopistosarja), Anissa Pounds Peli-Karhut, Sara Rokkanen Toledo (Yhdysvaltain yliopistosarja), Helmi Tulonen Duquesne (Yhdysvaltain yliopistosarja).



Päävalmentaja: Pekka Salminen.



Purjehdus Kiel, Saksa:



Purjehduksen 49er-, 49er FX- ja Nacra 17 -luokkien EM-kilpailut:



49er FX, tilanne 7 lähdön jälkeen: 1) Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen Tanska 11 nettopistettä, 2) Annemiek Bekkering/Cecile Janmaat Hollanti 15, 3) Charlotte Dobson/Saskia Tidey Britannia 16, ...18) Martin Mikkola/Markus Ihamuotila Suomi 39, ...28) Noora Ruskola/Mikael Wulff Suomi 53, ...48) Ronja Grönblom/Sara Ehrnrooth Suomi 83, ...58) Sirre Kronlöf/Selma Valjus Suomi 103.



Miesten 49er, tilanne 7 lähdön jälkeen: 1) Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell Britannia 16 nettopistettä, 2) James Peters/Fynn Sterritt Britannia 20, 3) David Gilmour/Joel Turner Australia 20, ...76) Victor Silen/Christoffer Silen Suomi 130, ...86) Akseli Keskinen/Roni Patterson Suomi 163.



Nacra 17, tilanne 3 lähdön jälkeen: 1) Fernando Echavarri Erasun/Tara Pacheco van Rijnsoever Espanja 8 nettopistettä, 2) Ruggero Tita/Caterina Banti Italia 9, 3) Allan Norregaard/Anette Viborg Tanska 19, ...20) Sinem Kurtbay/Janne Järvinen Suomi 56.



Tennis Miesten maailmanlistat:



Kaksinpeli: 1) Andy Murray Britannia 7750 pistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Rafael Nadal Espanja 7465 (2), 3) Roger Federer Sveitsi 6545 (3), 4) Stan Wawrinka Sveitsi 5780 (4), 5) Novak Djokovic Serbia 5325 (5), 6) Marin Cilic Kroatia 5155 (6), ...suomalaisia: 870) Patrik Niklas-Salminen 17 (870), 1082) Max Wennäkoski 8 (1081).



Nelinpeli: 1) Marcelo Melo Brasilia 8310 (1), 2) Henri Kontinen Suomi 7760 (2), 3) John Peers Australia 7350 (3), 4) Lukasz Kubot Puola 7290 (3), 5) Jamie Murray Britannia 5920 (5), 6) Bruno Soares Brasilia 5920 (6).



Naisten maailmanlistat:



Kaksinpeli: 1) Karolina Pliskova Tshekki 6751 (1), 2) Simona Halep Romania 5770 (2), 3) Angelique Kerber Saksa 5626 (3), 4) Garbine Muguruza Espanja 4991 (4), 5) Elina Svitolina Ukraina 4935 (5), 6) Caroline Wozniacki Tanska 4860, ...suomalaisia: 889) Mia Eklund 14 (888), 1037) Piia Suomalainen 8 (776).



Nelinpeli: 1) Bethanie Mattek-Sands USA 10560 (1), 2) Lucie Safarova Tshekki 10200 (2), 3) Jelena Vesnina Venäjä 7635 (3), ...suomalaisia: 345) Emma Laine 164 (328), 640) Eklund 52 (631).



Rahapelejä Keno 31/17



Maanantai 31. 7.



Päiväarvonta: 1, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 35, 43, 45, 53, 59, 60, 64, Kunkkunumero: 45



Ilta-arvonta: 2, 5, 6, 15, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 35, 37, 39, 44, 49, 61, 66, 67, 68, 70



Kunkkunumero: 2



TV-urheilua C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Tampere



C More Sport 1



23.00-06.00 Tennis: ATP 500, Washington



Eurosport 1



19.00 Pyöräily: Puolan ympäriajo



Eurosport 2



21.00 Pyöräily: Tour of Utah



Viasat Jalkapallo HD



18.45 Jalkapallo: Atlético-Napoli



21.30 Jalkapallo: Bayern München-Liverpool