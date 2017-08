Päivän lehti 1.9.2017

Poliisin pitää noudattaa lakia kaikissa oloissa

Aamulehti

kirjoittaa, että entiseen poliisijohtoon ja valtakunnansyyttäjään kohdistuvat rikosepäilyt horjuttavat perusluottamusta.”Suomessa on totuttu ajattelemaan, että oikeuslaitos ja poliisi ovat yhteis­kunnan peruspilareita, joihin voi kaikin tavoin luottaa.””Ei näytä hyvältä sekään, että ylimmän laillisuusvalvojan eli oikeuskanslerin virkaa hoidetaan sijaisvoimin vuoden loppuun.”toteaa, että poliisijohto ei voi väistää vastuutaan.”Vastuukysymykset on selvitettävä perinpohjaisesti. – – Nykyisen poliisi­ylijohtajan Seppo Kolehmaisen lupaukselle ’kaikkien kivien kääntämisestä’ on saatava katetta.”vaatii tiukkaa linjaa.”Viime vuosina on kuultu liian monista leväperäisyyksistä tai lainvastaisuuksista poliisin tietolähdetoiminnassa ja omien rekistereidensä käytössä.””Poliisin pitää noudattaa lakia. Mikään muu ei ole hyväksyttävää.”pitää mahdollisten väärinkäytösten selvittämistä tärkeänä.”Hyvä on muistaa sekin, etteivät johdon toilailut kerro koko totuutta suomalaisista poliiseista.”