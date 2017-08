Päivän lehti 1.9.2017

Itäväylä pääsee eroon kiertotiestä Kalasatamassa

Loputkin Kulosaaren sillan länsipään liikenneväylät Kalasataman kohdalla palautuvat todennäköisesti omille reiteilleen viikonlopuksi. Redin työmaan rakennustöiden vaatimien väliaikaisten kiertotiejärjestelyjen Kalasatamassa on tarkoitus poistua lauantain vastaisena yönä. Kaikki Itäväylän autoliikenne alkaa kulkea entiselle paikalleen palautettua reittiä pitkin. Myös Hermannin rantatie avautuu liikenteelle.



Aiemmin on avattu väylät idästä Helsingin keskustaan sekä Pasilan suuntaan. Nyt myös liikenne keskustasta ja Pasilasta Kulosaaren suuntaan siirtyy entisille väylilleen.



Kevyen liikenteen väylien Kulosaaren sillalta Kalasataman etelä- ja pohjoisosiin on määrä pysyä ennallaan vuoden 2018 kevääseen.



Ajoneuvot kulkevat Itäväylällä Kalasatamassa Redin työmaan kohdalla katetussa tilassa. Liikenne voidaan syksyn mittaan pysäyttää työmaan kohdalla joidenkin työvaiheiden takia, kertoo Helsingin kaupunki internet­sivullaan.