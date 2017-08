Päivän lehti 1.9.2017

EM-kisat jäivät vaisuiksi, mutta MM-karsinta jätti lentopallokesästä paremman maun

Suomen

Puolassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

MM-projektin

Kritiikin

Pelien

Gdanskin