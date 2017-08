Päivän lehti 1.9.2017

Vermon Toto76-vihjeet

1. Viikon varma

2. Huomaa tämä

3. Viikon tärppi

Toto76-kierros 41 / Helsinki

Next Direction on HS:n suosikki Suuren Suomalaisen Derbyn (kohde 5) voittajaksi. Huippukautta ohjastavanajokki on monipuolinen hevonen, jota pitkä matka suosii. Karsinnan komea voittokiri alleviivaa kunnon olevan tikissään.Tähtisprintterissä (kohde 3) kuninkuuskolmonen Välähdyksellä on uusi kuski. Arvostettu suomenhevosmiesnappaa ohjatollessa ajokiellossa. Korjus on ajanut kaikki Välähdyksen aiemmat 47 starttia, mutta HS luottaa oriiseen myös uusissa käsissä.Avauskohteen Midnight Hour on hyvää vauhtia matkalla Vuoden Hevoseksi. Juuri tällä kertaa voitto ei ole lainkaan varma onnettaren pyllistettyä rata-arvonnassa.HS:n Toto76-vihjesysteemi:1. lähtö: 7,1,6,2 (4,8)2. lähtö: 4,6,1,10,11 (12,9)3. lähtö: 8 (1,5)4. lähtö: 1,12 (3,11)5. lähtö: 3 (2,1)6. lähtö: 5,4,6,9,1 (10,11)7. lähtö: 7,1,3,5 (2,4)4x5x1x2x1x5x4 = 800 riviä – 40 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina 2.9. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 6-12.HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli viisi oikein.Kari Linna