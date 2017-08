Päivän lehti 1.9.2017

Hallitukselta lisärahaa turvallisuuteen – myös takuueläkkeisiin pieni korotus

Hallituksen

Terrorismia vastaan lisärahaa

Takuueläke nousee, työttömiä hoputetaan

Ammattikoulutukseen lisäpaikkoja

Vanhat autot romuksi, uudet sähköisinä

esitystä ensi vuoden talousarvioksi voi kuvailla yllätyksettömäksi. Suurin osa määrärahoista oli sovittu jo huhtikuun kehysriihessä. Torstaina julkistetut menoviilaukset olivat suuruusluokaltaan varsin vaatimattomia.Turun puukkohyökkäys joudutti hallitusta laittamaan lisärahaa poliisille ja sisäiseen turvallisuuteen. Myös takuueläkkeitä korotettiin aiemmin sovittua enemmän ja väylähankkeille sovitettiin hieman ennakoitua enemmän rahaa.Ensi vuodelle osoitetaan lisä­rahoitusta 17 miljoonaa euroa sisäiseen turvallisuuteen, viisi miljoonaa euroa turvapaikka­prosessin nopeuttamiseen ja 12 miljoonaa euroa poliisille ja suojelupoliisille.Keväällä puolustusministe­riön hallinnonalalle sovittiin jo valmiiksi 52 miljoonaa ja sisä­ministeriölle 46 miljoonaa euroa.Hallitus muuttaa lakia niin, että Suomen kansalaisuus otetaan pois niiltä kaksoiskansalaisilta, jotka ovat syyllistyneet terrorismiin. Poliisin voimankäyttösäännöksiä uudistetaan ja laittomasti maassa olevien suojeleminen ja piilottelu tulee rangaistavaksi.Takuueläkettä korotetaan kehysriihessä päätetyn 10 miljoonan euron lisäksi 8 miljoonaa euroa. Takuueläke nousee ar­violta 15 euroa kuukaudessa.Korotus on huomattavasti pienempi kuin keskustan ennen budjettineuvotteluita esittämä 40–50 euron korotus.Työllisyystoimissa hallitus mahdollistaa, että työllisyysturvalla voi toimia yrittäjänä neljän kuukauden ajan. Tähän varataan 10 miljoonaa euroa.Työttömät voivat opiskella puoli vuotta ilman te-toimistojen lupaa. Tähän varataan 3,5 miljoonaa euroa. Jo aikaisemmin sovittu aktiivimalli otetaan käyttöön. Siinä työttömän pitää tehdä töitä 18 tuntia kolmessa kuukaudessa, muuten työttömyysturva alenee viitisen prosenttia. Alle 30-vuotiaille tarjotaan lisää palkkatukea määräaikaishaastattelujen yhteydessä.Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan noin 70 miljoonalla eurolla. Vähennykset kohdistuvat pieni- ja keskituloisille, ja toisen lapsen sisaralennus nostetaan 50 prosenttiin. Yhteensä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee 6 700 perhettä.Peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen lisätään 25 miljoonaa euroa. Summasta 15 miljoonaa euroa menee haastavien alueiden peruskouluille. 10 miljoonaa suunnataan kouluille, joilla on vähän resursseja tasa-arvon kehittämiseen.Ammatilliseen koulutukseen tulee tuhat uutta opiskelijapaikkaa, jotka kohdennetaan erityisesti työttömille tai työttömyysuhan alla eläville nuorille.Korkeakoulutettujen muuntokoulutusta koskeva kokeilu tehdään pysyväksi. Jo yhden korkeakoulututkinnon hankkineet voivat tehdä työvoimakoulutuksena opintoja, jotka tähtäävät uuteen korkeakoulututkintoon.Ensi vuonna käynnistyviä uusia liikennehankkeita ovat Kehä I:n liittymä Laajalahden kohdalla, Vuosaaren ja Kokkolan meriväylien syventäminen ja länsimetron jatkeen liikennejärjestelyt.Lisäksi siltayhteyden rakentaminen Hailuodon ja mantereen välille toteutuu elinkaarimallilla. Jyväskylässä Kirrin ja Tikkakosken välinen moottoritie­osuus jäi budjetista pois.Romutuspalkkiota varten on varattu kahdeksan miljoonaa euroa ensi vuodelle. Hyvityksen saa, jos ostaa tilalle vähäpäästöisen uuden auton. Romutuspalkkion päämääränä on uudistaa Suomen autokantaa.Malli on sama kuin vuonna 2015. Kuluttaja saa 1 500 euron alennuksen uudesta autosta vietyään romutettavaksi yli 10 vuotta vanhan ajoneuvon. Val­tion osuus tuesta on 1 000 euroa. Uuden auton hiilidioksidipäästöt saavat olla enintään 120 grammaa kilometriä kohden.Täyssähköautojen hankintaa sekä perinteisten polttomoottoriautojen muuttamista ympäristöystävällistä polttoainetta tai kaasua käyttäviksi menopeleiksi hallitus tukee kuudella miljoonalla eurolla vuosittain.