Itse tehty rakkauskalenteri pelasti parisuhteen – ”Suhteessa on enemmän kyse rakkauden osoittamisesta kuin sen tuntemisesta”

Avaa melkein mikä tahansa parisuhdeopas niin huomaat, että parisuhdetta pitää hoitaa, ja rakkauden eteen pitää tehdä työtä.



Pitkä parisuhde on paitsi rakkaus-, myös työ- ja hoitosuhde, ei suinkaan pelkkää spontaania tunteisiin heittäytymistä ja romanttista liitelyä.



Mutta mitä se paljon puhuttu hoitaminen oikein on? Jalkahierontaa? Yllätyksiä? Jatkuvaa yhdessä olemisen kehityskeskustelua?



”Meillä se hoitaminen tarkoittaa ihan arkisia pieniä juttuja”, sanoo sipoolainen Anneli Komihttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Anneli%20Komi, 36.



”Viime lauantaina olin pikkujouluissa, ja maanantainakin vielä väsynyt. Anneli huomasi sen, ja hoiti pyytämättä iltatoimet ja lasten nukuttamiset, vaikka olisi ollut minun vuoroni”, kertoo Mika Komihttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Mika%20Komi, 39.



Pitää huomioida toinen ihminen, tehdä hänelle se, minkä toivoisi itselle tehtävän. Ei saa syytellä, vaan täytyy tukea ja nähdä vaivaa suhteen eteen, Anneli Komi sanoo.



Aina se ei ole ollut itsestäänselvyys.



Anneli ja Mika Komilla on kaksi lasta, kaksi yritystä ja kaksi vuotta sitten valmistunut valkoinen omakotitalo Sipoon Boxissa.



Viimeiset pari vuotta arjen tahdin ovat sanelleet yksivuotias Viivihttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Viivi ja kaksivuotias Eetuhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Eetu.



Koti- ja työrintamien velvollisuuksien jälkeen parisuhde on tullut olosuhteiden pakosta viimeisenä.



Tarvehierarkiassa uni ajaa läheisyyden ohi.



”Viime vuodet ovat olleet tosi hektisiä. Kaikki on pyörinyt lasten ympärillä. Jokainen, jolla on pieniä lapsia ymmärtää, millaista se arki on – mukavaa, mutta rankkaa. Aikaa ei jää oikein mihinkään muuhun”, Anneli Komi sanoo.



Annelin pieni yritys tuottaa yritystapahtumia. Hän on ollut perhevapaalla kolme vuotta.



Vuosi sitten Anneli Komi kyllästyi siihen, että elämästä oli kadonnut melkein kaikki se läheisyys, yhteenkuuluvuus ja koskettaminen, joka siihen ennen kuului.



”Tuli ikävä sitä kaikkea, mitä meillä oli, sitä, mikä jäi arjen alle lasten saamisen myötä.”



Arki oli vauvaa ja taaperoa, siivousta ja ruoanlaittoa.



”Emme huolehtineet suhteestamme oikeastaan lainkaan. Emme ehtineet ja jaksaneet.”



Ajatuksissa pyöri päivisin monesti, että tänään tehdään vihdoin puolison kanssa jotain kivaa, katsotaan elokuva, syödään yhdessä tai hierotaan toista.



”Todellisuudessa meidän iltarutiinit olivat sitä, että iltaisin Mika raahasi peitot ja tyynyt sohvalle, ja minä menin aikaisin lasten kanssa parisänkyyn nukkumaan. Olimme niin väsyneitä”, Anneli Komi sanoo.



Omakotitalon rakentaminen oli iso urakka. Suutarina toimiva Mika hoiti myös omaa liikettään Itäkeskuksessa.



Anneli Komi halusi saada vanhan suhteen takaisin.



”Aloin miettiä, että meidän pitäisi keksiä jotain helppoa piristystä, sellaista, mikä sopisi arkeen, kun emme pääse kotoa juuri mihinkään”, hän kertoo.



Idea rakkauslääkkeeksi tuli joulukalenterista.



”Laitoin A4-kokoiselle paperille neljä teemaa, teippasin paperin seinään ja paperin alle kynän ja paperinpaloja”, Anneli sanoo.



Teemat olivat ”kerro, miksi rakastat minua ja haluat olla kanssani”, ”kerro, miksi olen mielestäsi hyvä vanhempi”, ”saa minut nauramaan vaikka vitsein” ja ”kerro, miten voisin tukea sinua arjessa”.



Mikakin innostui lopulta ajatuksesta. Hänkin oli huomannut, että ajanpuutteen takia ­asioita jäi käsittelemättä.



Pienillä tehtävillä oli yllättävän iso muutos arkeen.



”Oli tosi kiva lukea päivittäin toisen kauniita sanoja. Me aloimme halaillakin enemmän.”



On luonnollista, että arki tulee myös parisuhteeseen. Suurin osa elämästä on arkea, jota pitää suorittaa automaattiohjauksella siitä selvitäkseen, sanoo perheterapeutti Maria Sund­blom Lindberg.http://www.hs.fi/haku/?search-term=Maria%20Sund%C2%ADblom%20Lindberg.



”Mutta ihmiset unohtavat pistää automaattiohjauksen pois päältä illallispöydässä tai istuessaan sohvalla kumppanin kanssa. Se ei ole muille kovin antoisaa.”



Sundblom Lindbergin mielestä Komien tapa hoitaa suhdetta kuulostaa todella hienolta.



”Onnittelen kaikkia, joilla on kumppani, joka löytää niin monta eri tapaa osoittaa rakkautta. Suhteessa on loppujen lopuksi enemmän kyse rakkauden osoittamisesta kuin sen tuntemisesta”, Sundblom Lindberg sanoo.



Rakkauden osoittamisen ei tarvitse viedä paljon aikaa tai olla kallista. Kalenterin Komien tapaan voi hyvin askarrella itse, tai keksiä jotain muuta ilahduttavaa.



”Kirjoita rakkausviesti urheilusivujen viereen, lähetä kiva tekstari tai tee vaikka kunnon lauantaiaamiainen. Mikään näistä ei vie pitkään, on ilmaista ja tuntuu fantastiselta!”



Suhteen hoitaminen ja työn tekeminen sen eteen kuulostaa Sundblom Lindbergistä hieman tylsältä. On tärkeää huolehtia myös omasta hyvinvoinnista, sillä silloin on vastaanottavainen muiden tunteille ja tarpeille.



”Suhde, jossa ei jaeta ajatuksia, tunteita ja yhteistä aikaa, on minusta aika tyhjä suhde.”



Puhumisen sijaan kumppanille voi myös kirjoittaa. Pääasia, että kommunikoi jollain tapaa, sanoilla tai teoilla. Telepatia ei toimi.



Hyvä tapa tehdä työtä suhteen eteen on koskettaa toista joka päivä, Sundblom Lindberg sanoo.



”Se estää tehokkaasti jään muodostumista.”



Myös Komit huomasivat, että joskus kirjoittaminen on helpompaa kuin puhuminen.



”Kumpikaan meistä ei ole hyvä puhumaan. Puhuminen vaatii jonkin erityisen tilanteen, tai sitten asian pitää olla jo kärjistynyt”, Anneli Komi sanoo.



”Ei yhteisistä unelmista ehdi arjessa puhua. Meidän suhteeseemme kalenteri toi lisää ymmärrystä ja tiimihenkeä.”



Kun Komit täyttivät kalenterin rakkauskirjepohjan, heillä oli muutamissa kohdissa aivan samat vastaukset.



”Parasta arjessamme on se, että se on tasapuolista”, he kirjoittivat.



”Tällä hetkellä elämä kanssasi tuntuu helpolta ja onnelliselta”, Mika kirjoitti vaimolleen.



”Se oli ihana kuulla. Kun kirjoittelimme lappusia toisillemme, saimme huomaamatta suhteeseen lisää kosketusta, halailua ja läheisyyttä”, Anneli sanoo.



Kaverit innostivat Anneli Komia jakamaan ideansa. Uusia vinkkejä ja tehtäviä tuli mieleen koko ajan lisää. Annelin teologi- ja toimittajakaveri auttoi tehtävien muotoilussa. Naiset panivat pystyyn verkkosivuston ja sähköpostipalvelun.



Love365-sivustolta saa tilaamalla sähköpostiin joka päivä yhden arkisen rakkausvinkin. Ilmaisen nettipalvelun lisäksi syntyi myös maksullinen, painettu rakkauskalenteri, jossa on pieniä tehtäviä ja vinkkejä.



Komit asettuvat sylikkäin sohvalle kuvattavaksi.



”Näinhän me kaikki illat maataan takkatulen loimussa, juodaan punaviiniä kun lapset nukkuvat hiljaa omassa huoneessaan”, Mika vitsailee.



”Olisi meille tullut varmaan muutama riita vähemmän jos olisimme ottaneet kalenterin aiemmin käyttöön. Sitä on vain ollut niin poikki. Silloin sitä joskus helpommin vain myötäilee, eikä edes jaksa sanoa toiselle vastaan.”



Arki lasten kanssa helpottuu koko ajan. Komit haaveilevat siitä, että pääsisivät enemmän yhdessä ulos.



”Kesällä, jos saisimme kolmeksi tunniksi lastenvahdin, olisi kiva pelata Annelin kanssa kierros golfia. Tai mennä vaikka vain leffaan, syömään tai yhdessä tunniksi salille”, Mika Komi sanoo.



Yhdessä oleminen rakentuu pienistä asioista. Mutta kalenteriin on kirjattu asioista suurin: Sinä olet minulle kaikki.



Anneli ja Mika Komin rakkausvinkit voi tilata osoitteesta www.love365.fi.