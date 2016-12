Täysi-ikäisyyden rajaa ei pidä laskea, sanoo tutkija

Päivän lehti 1.12.2016

Miksi täysi-ikäisyyden raja on 18 vuotta, tutkimusjohtaja Pirjo Nikander Tampereen yliopiston tutkijakoulusta?



”Suomessa täysi-ikäisyyden raja oli satojen vuosien ajan 21 vuotta. Vasta heinäkuussa 1976 rajaksi määriteltiin 18 vuotta, joka on EU-maissa ja länsimaissa yleinen ikäraja.



Kyseessä on siis poliittinen käytäntö. Ei ole olemassa yhtä tiettyä ikävuotta, jonka saavutettuaan kaikki ihmiset olisivat psykologisesti, taloudellisesti tai moraalisesti samalla tapaa kypsiä aikuisia. Ikävuodet paljastavat vain keskiarvon.



Nykyään ikävuosien perusteella on vaikea ennustaa ihmisen sosiaalista ikää ja yhteiskunnallista roolia. Täysi-ikäinen nuori voi asua omillaan, olla taloudellisesti itsenäinen ja perustaa perheen – tai sitten hän asuu vanhempiensa luona, käy koulua ja miettii elämänsä suuntaa. Samanikäisten ihmisten elämäntilanteet poikkeavat toisistaan merkittävästi.



Ikärajoista käydään yhä nykyään keskustelua niin meillä kuin muuallakin. Etenkin vaalien yhteydessä mietitään usein, pitäisikö nuorten päästä äänestämään jo 16-vuotiaina.



Suomen nykyisessä ravitsemustilanteessa nuoret kasvavat jo varhain aikuisen näköisiksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että heillä olisi aiempaa enemmän vastuullisuutta ja kypsyyttä. Ikärajan laskemiselle ei siis liene hyvää syytä.”