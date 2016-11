Castro oli yhden sukupolven sankari

Päivän lehti 1.12.2016

uutisen Fidel Castron kuolemasta keräsin kuivat oksat ja sytytin suuren nuotion taka­pihalle. Savu nousi hitaasti ilta-auringon säteiden sekaan, kun muistelin menneitä.Fidel Castro oli minulle lapsuuden sankari. Äitini ja hänen ystävänsä puhuivat Fidelistä ja Che Guevarasta kuin läheisistä ystävistä. Niin minäkin totuin heidät näkemään jo alle kouluikäisenä.Kun nyt muistelen ympärilläni olleita ihmisiä, eivät he olleet ­mitään kovapintaisia kommunisteja, pikemminkin romantikkoja. He olivat nuoria aikuisia, jotka halusivat kasvaa erilaisiksi kuin vanhempansa ja etsivät vahvistusta sille, että toisenlainen maailma oli mahdollinen.Neuvostoliitosta he puhuivat ­vaivautuneesti kuin kyse olisi ollut dementoituneesta isoisästä. Mutta kun pihamaalle sytytettiin nuotio ja joku kaivoi esille viinipullot ja kitaran, silloin kerrottiin silmät loistaen tarinoita Chestä ja Fidelistä.on nostanut sosiaalisessa mediassa vaihtelevia tunteita. Monella on ollut tarve sanoa Castrosta ja Kuubasta jotain hyvää. Ei unohdeta terveydenhuoltoa, tyttöjen tasa-arvoa tai Yhdys­valtain kauppasaarron merkitystä.Itse yritin laskea näistä tunteista leikkiä Facebook-postauksellani: ”Fidel Castro oli diktaattori, joka koulutti terroristeja, pani toisinajattelijat vankilaan, piti oman kansansa köyhyydessä ja oli kovin halukas aloittamaan kolmannen maailmansodan, mutta toisaalta hän kyllä piti sukeltamisesta ja koripallosta. Toisaalta–toisaalta. Vaikea ottaa kovin vahvaa moraalista kantaa tähän.”Kuubassa vuonna 1959 aloitettu yhteiskuntakokeilu on tietysti epäonnistunut yhtä täydellisesti kuin kaikki muutkin sosialistiset yritykset.On turha uppoutua yksityiskohtiin. Yksi huomio riittää: miksi ihmiset eivät koskaan kelluneet haikalojen keskellä Kuuban suuntaan, vaan aina sieltä pois?Karl Marx piti itseään tiedemiehenä. Hänen teoriaansa on nyt kokeiltu tundralla ja tropiikissa, kehitysmaissa ja teollisuusmaissa, preussilaisen tieteellisesti ja latinalaisen taiteellisesti. Sosialismia on yritetty Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.Uskomatonta, mutta totta: Marxin opit ovat ajaneet konkurssiin jopa Venezuelan, jossa on enemmän öljyä kuin Saudi-Arabiassa.Eiköhän Marxkin jo toteaisi hypoteesinsa tulleen falsifioiduksi.asiat ovat selviä jokaiselle lukutaitoiselle. Tarpeeksi tietoa oli saatavilla jo 1960–1970-luvun vaihteessa, kun vanhempani hoilasivat nuotiolla Partisaanivalssia. Kysymys ei ole tiedosta vaan uskomisen tarpeesta – ja se tarve on luja.Keväisessä kyselyssä 55 prosenttia 18–29-vuotiaista amerikkalaisista suhtautui myönteisesti sosialismiin. Pari viikkoa sitten jututin nuorta newyorkilaisnaista, joka oli perustanut järjestön Millennials for Bernie Sanders. Hänen mukaansa sosialismi ei aiemmin onnistunut, koska yrittäjillä ei ollut internetiä.Kehitys kehittyy. Neuvostoliiton perustaja V. I. Lenin luotti aikoinaan sähkövirtaan. Hänen mukaansa kommunismi oli yhtä kuin sosialismi plus sähköistäminen.1989 amerikkalaistutkija Francis Fukuyama kirjoitti kuuluisan esseensä Historian loppu ja viimeinen ihminen. Siinä tutkija ennusti liberalismin saavuttaneen ratkaisevan voiton ihmiskuntaa ajaneista suurista aatteista.Fukuyama oli väärässä niin kuin todella älykkäät ihmiset usein ovat – kuten Karl Marx oli. Me ihmiset emme sovi teorioihin, emme edes sellaisiin teorioihin, jotka ennustavat teorioiden loppua.Me haluamme uskoa, toivoa ja unelmoida. Mutta juuri tätä ihmisen perustarvetta kapitalismi kohtelee kovalla kädellä.voi olla puutetta ruuasta, muttei unelmista. Riittää kun kuvittelee itsensä Miamiin.Mutta entä me? Sanotaan, että demokratia on hallitusmuodoista vähiten huono. Väitetään, ettei ole markkinatalouden voittanutta. Siitäkö tässä pitäisi iloita!Me suomalaiset elämme kuu­lemma maailman onnellisimmassa maassa, mutta entä jos emme silti ole kovin onnellisia? Missä on meidän parempi maailmamme?Fidel Castro antoi yhdelle sukupolvelle unelmia silloin, kun he tarvitsivat niitä kaikkein eniten. Siksi he eivät vieläkään voi olla Fidelille kovin vihaisia.