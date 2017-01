Geopolitiikka pomputtaa brexitiä – omaisuudenhoitajat Skotlannissa odottavat EU-eroa tyynenä

Päivän lehti 2.1.2017

Edinburgh

Poliittisiin

Skotlantia

SLI:n

Loppupeleissä

Skotlannissa

Milligan

Skotlannin

Osa antaa indeksin päättää sijoituksista

Entistä

Brexit tulee - itsenäistyykö Skotlanti? 182