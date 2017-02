Saunominen voi suojata muistia, sydäntä – ja jopa ihoa

Päivän lehti 2.2.2017

1. Ahkera saunominen saattaa pienentää muistisairauksien riskiä, tuore suomalaistutkimus kertoo.



Neljästä seitsemään kertaa viikossa saunoneilla miehillä oli kahdenkymmenen vuoden seuranta-ajalla 66 prosenttia pienempi todennäköisyys saada dementiadiagnoosi kuin niillä, jotka saunoivat kerran viikossa.



Viime joulukuussa Age and Aging -lehdessä julkaistu tutkimus perustui Itä-Suomen yliopiston KIHD-tutkimuksen yli 2 000 miestä kattavaan aineistoon.



2. Lämpö rentouttaa ja voi auttaa kipuihin. Hollantilaistutkijat ovat todenneet infrapunasaunan helpottavan nivelreumasta ja selkärankareumasta kärsiviä.



Japanilaisessa pilottitutkimuksessa mieto infrapunasauna yhdistettynä puolen tunnin lepoon lämpimien vällyjen alla lievitti kroonisen väsymysoireyhtymän oireita ja kohotti mielialaa.



3. Saunominen vähentää aiempien tutkimusten mukaan myös äkillisen sydänkuoleman riskiä sekä riskiä kuolla sepelvaltimotautiin.



Hyödyt sydämelle ja muistille johtunevat samankaltaisista, vielä huonosti tunnetuista mekanismeista. Hyvällä ololla ja rentoutumisella voi tutkijoiden mukaan olla osuutensa.



4. Ahkerakaan saunominen ei kuivata ihoa. Se päinvastoin vahvistaa ihon läpäisyestettä, jolloin iho ei kuivu niin helposti, kertoo Dermatology-lehdessä julkaistu saksalaistutkimus.



Saunomisesta on lääkärikirja Duodecimin mukaan hyötyä myös monissa ihotaudeissa, kuten psoriaasissa ja tali-ihottumassa.



5. Saunominen sopii yleensä perusterveille ihmisille korkeaankin ikään saakka. Ikääntyville saunasta on esimerkiksi se hyöty, että ääreisverenkierron parantuminen vähentää palelua viileässä.