Hiihto Soldier Hollow/Park City, Yhdysvallat:



Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat, 2. päivä:



Yhdistetty (HS 100 mäki+10 km hiihto):



Lopputulokset: 1) Arttu Mäkiaho Suomi 25.54,5, 2) Mika Vermeulen Itävalta jäljessä 21,6 sekuntia, 3) Martin Hahn Saksa –25,6, 4) Lukas Danek Tshekki –30,5, 5) Luis Lehnert Saksa –35,8, 6) Ondrej Pazout Tshekki,... 8) Atte Korhonen Suomi –51,8,



... 27) Ville Karhumaa Suomi –2.15,1, 28) Atte Kettunen Suomi –2.15,3.



Alle 23-vuotiaat, sprinttihiihto:



Miehet:



Finaali: 1) Fredrik Riseth Norja, 2) Aleksandr Bolshunov Venäjä, 3) Joachim Aurland Norja, 4) Aleksei Tshervotkin Venäjä, 5) Chrisander Skjönbe Holth Norja, 6) Andrei Sobakarev Venäjä,



Suomalaissijoituksia:... 13) Markus Vuorela,... 26) Lauri Lepistö.



Naiset:



Finaali: 1) Anna Dyvik Ruotsi, 2) Thea Krokan Murud Norja, 3) Maja Dahlqvist Ruotsi, 4) Lovise Heimdal Norja, 5) Sofie Krehl Saksa, 6) Lotta Udnes Weng Norja....



11) Johanna Matintalo.



Jääkiekko NHL tiistaina:



NY Islanders–Washington 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)



NY Rangers–Columbus 4–6 (0–1, 0–4, 4–1)



N: Antti Raanta 7/10 torjuntaa, C: Joonas Korpisalo 33/37.



Pittsburgh–Nashville 4–2 (1–1, 3–0, 0–1)



N: Pekka Rinne 34/38 torjuntaa.



Carolina–Philadelphia 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)



C: Sebastian Aho 3+1, Teuvo Teräväinen 0+2.



Montreal–Buffalo 5–2 (1–0, 3–0, 1–2)



Detroit–New Jersey 3–4 (0–2, 1–1, 2–1)



Tampa Bay–Boston 3–4 (0–0, 1–2, 2–2)



B: Tuukka Rask 18/21 torjuntaa.



Florida–Ottawa 6–5 (2–3, 2–1, 2–1)



St. Louis–Winnipeg 3–5 (1–1, 1–2, 1–2)



W: Patrik Laine 1+0.



Dallas–Toronto 6–3 (5–1, 1–2, 0–0)



D: Kari Lehtonen 40/43, Lauri Korpikoski 1+0, Julius Honka 0+1.



Edmonton–Minnesota 2–5 (0–2, 2–2, 0–1)



M: Mikko Koivu 0+1, Mikael Granlund 0+1.



Arizona–Los Angeles 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)



Anaheim–Colorado 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)



C: Mikko Rantanen 1+0.



KHL:



Barys Astana–Jokerit 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)



Jokerien maalit: Pekka Jormakka, Mika Niemi; Ryan Zapolski 18/18 torjuntaa



Salavat Julajev Ufa–Pietarin SKA 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)



Traktor Tsheljabinsk–Moskovan TsSKA 4–3 (0–0, 1–2, 3–1)



Metallurg Magnitogorsk–Severstal Tsherepovets 6–4 (2–0, 4–3, 0–1)



M: Oskar Osala 1+0



Jugra Hanti-Mansijsk–Riian Dinamo 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)



Avtomobilist Jekaterinburg–Minskin Dinamo 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)



Torpedo Nizhni Novgorod–HK Sotshi vl. 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)



Mestis:



LeKi–KeuPa HT 3–5, IPK–JYP-Akatemia 2–1, Hermes–TuTo 2–5, K-Vantaa–Peliitat 8–5, RoKi–Jokipojat ja. 6–5.



Jääpallo Sandviken, Ruotsi:



Jääpallon MM-kilpailut:



A-lohko: Kazakstan–Suomi 3–5 (2–1)



Suomen maalintekijät: Mikko Rytkönen, Markus Kumpuoja, Rolf Larsson, Mikko Lukkarila, Tuomas Määttä.



Koripallo Miesten Korisliiga:



BC Nokia–Kouvot 78–76, KTP–Pyrintö 92–72, Kataja–Vilpas 65–68, Kauhajoki–Korihait 95–72.



Naisten Korisliiga:



Vimpeli–Helmi Basket 79–58, Ponteva–Espoo United 92–88, FoA–PeKa ja. 97–99, Espoo Basket Team–Kouvottaret 51–66



Käsipallo Miesten liiga:



BK-46–HIFK 31–23 (18–13)



Siuntio–Cocks 24–35 (11–18)



Raviurheilu Helsinki 01.02 Toto65



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Downander/Hannu Torvinen 14,8a (3,34), 2) Love de Villeneuve 15,0a (6,75).3) Fakir Victory 15,0a (2,69).4) Pretty Ripped 15,1a (31,86). Toto (4-8-1): 3,34 1,38-1,54-1,35 11,57.



5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Intoiivari/Antti Teivainen 28,3 x (3,69), 2) Ato 28,3 (5,12).3) Y.P. Passi 28,4 (29,87).4) Eeti 29,3 (6,51). Toto (10-8-9): 3,69 1,68-2,52-5,31 9,24.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Merry Adventurer/Ari Moilanen 16,9a (5,64), 2) Nizza 16,9a (16,43).3) Pennsylvania 17,2a (2,33).4) BWT Mistral 17,2a (30,1). Toto (3-5-12): 5,64 1,48-2,00-1,22 22,23. Toto4 voitto-osuus: 5,90.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Karanor Teräsmiesliiga: 1) Finest Chocolate/Teemu Keskitalo 16,8 (6,55), 2) Issaquah Sund 16,8 (4,51).3) Ben Cates 18,0 (35,09).4) Cigaret 18,0 (31,19).poissa: 2, 16. Toto (10-14-8): 6,55 2,23-1,91-6,52 10,78. Toto4 voitto-osuus: 12,30. Troikka: 398,36.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Beatboxer/Jarmo Villanen 16,7a (10,11), 2) Whisky Dancing 16,7a (1,5).3) Ginelli 16,9a (14,86).4) Dream Of Celebrity 17,1a (8,49).poissa: 3. Toto (5-2-1): 10,11 1,90-1,28-1,99 5,62. Toto4 voitto-osuus: 89,80.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Grainfield Oliver/Jukka Torvinen 14,0a (2,01), 2) Stricker 14,1a (17,14).3) Vind Farming* 14,2a (15,68).4) Velvet Girl 14,2a (10,14).poissa: 2, 7. Toto (3-6-1): 2,01 1,37-3,45-2,23 18,43. Toto4 voitto-osuus: 98,90. Troikka: 118,04. Päivän Duo: 5-3, kerroin: 12,87.



Toto4 pelivaihto 46645,40 e, voitto-osuus 98,90 e. Toto65 pelivaihto 278026,36 e, voitto-osuus 343,30 e



Pelivaihto 600197,96 e, yleisöä 746



Salibandy Salibandyliiga:



Classic–Koovee 7–5 (4–2, 3–2, 0–1)



Rahapelejä Keno 5/17



Keskiviikko 1. 2.



Päiväarvonta: 2, 11, 18, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 38, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 60. Kunkkunumero: 53



Ilta-arvonta: 2, 3, 5, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 44, 57, 61



Kunkkunumero: 44



TOTO65



1. lähtö: 4 Downander, poissa: -



2. lähtö: 10 Intoiivari, poissa: -



3. lähtö: 3 Merry Adventurer, poissa: -



4. lähtö: 10 Finest Chocolate, poissa: 2, 16



5. lähtö: 5 Beatboxer, poissa: 3



6. lähtö: 3 Grainfield Oliver, poissa: 2, 7



Voitonjako: 6 oikein voitto-osuus 343,30 e., 5 oikein voitto-osuus 10,20 e.



TV-urheilua Nelonen Pro 2



18.30 Liiga: Jukurit-Ässät



05.30 NBA: LA Clippers-Golden State



MTV Max



19.10 Ravit: Toto4, Lahti



MTV Sport 1



20.00 SHL: Växjö-Frölunda



22.30 PGA Tour: Phoenix Open



C More Golf



16.00 PGA Tour: Phoenix Open



Eurosport 1



09.00 Universiadit: Ampumahiihto M



11.30 Pyöräily: Dubai Tour



13.30 Universiadit: Taitoluistelu



16.00 Pyöräily: Volta a la Comunitat Valenciana



21.00 Snooker: German Masters



Eurosport 2



10.00 Universiadit: Lumilautailu



11.00 ja 16.00 Snooker: German Masters



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Copa del Rey: Celta Vigo-Alavés



Viasat Urheilu



20.00 Koripallon Euroliiga: Zalgiris Kaunas-Barcelona



03.05 NHL: Nashville-Edmonton



Viasat Jääkiekko HD



03.35 NHL: Dallas-Winnipeg



Viasat Hockey



02.05 NHL: Philadelphia-Montreal



05.05 NHL: Vancouver-San Jose



Viasat Golf



08.00 ja 12.30 European Tour: Dubai Desert Classic