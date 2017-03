Paiskotko vihaisena ovia? Siihen on luonnollinen syy

Päivän lehti 2.3.2017

Miksi vihaisena tekee mieli paiskoa ovia? Psykologian professori Ryan Martin Wisconsinin yliopistosta vastaa:



”Vihaisuus voidaan määritellä haluksi hyökätä jotakuta tai jotakin vastaan. Ovien paiskominen tai esineiden rikkominen on tämän määritelmän valossa mitä luontevin käyttäytymismalli.



Yleensä kykenemme hallitsemaan tällaista käyttäytymistä, mutta toisinaan impulsiivisuus saa vallan. Fysiologisesti vihaisuus muistuttaa pelkoa. Molempia tunteita leimaa taistele tai pakene -reaktio, joka saa sympaattisen hermoston aktivoitumaan, sykkeen kohoamaan ja lihakset jännittymään.



Halu paiskoa ovia ja esineitä on viime kädessä evoluution kannalta hyödyllinen ominaisuus. Vihaisuus auttaa kiinnittämään huomiota uhkaaviin tilanteisiin ja reagoimaan niihin pontevasti. Monet eläinlajit käyttäytyvät vastaavalla tavalla.



Vihaisuutta on mahdollista oppia ilmaisemaan rakentavalla tavalla.



Tämä vaatii omien vahingollisten käyttäytymismallien tunnistamista ja korvaamista vaihtoehtoisilla malleilla. Suuttumusta voi ilmaista esimerkiksi esittämällä kohteliaan vaatimuksen, laatimalla mielipidekirjoituksen tai osallistumalla mielenosoitukseen.”