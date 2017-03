Keskiviikon tulospörssissä muun muassa Lahden MM-tuloksia, jääkiekkoa, raviurheilua ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 2.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

MM-Lahti Miehet, 15 km (p): 1) Iivo Niskanen Suomi 36.44,0, 2) Martin Johnsrud Sundby Norja jäljessä 17,9 sekuntia, 3) Niklas Dyrhaug Norja –31,3, 4) Aleksandr Bessmertnih Venäjä –41,8, 5) Didrik Tönseth Norja ja Andrei Larkov Venäjä –53,2, 7) Aleksei Poltoranin Kazakstan –1.06,3, 8) Sami Jauhojärvi Suomi –1.09,7, 9) Johan Olsson Ruotsi –1.10,6, 10) Calle Halfvarsson Ruotsi –1.15,0,



11) Matti Heikkinen Suomi –1.16,4,... 24) Lari Lehtonen Suomi ja Dietmar Nöckler Italia –2.21,4.



Yhdistetyn suurmäen kilpailu (HS130-mäki ja 10 km hiihto): 1) Johannes Rydzek Saksa 26.41,6, 2) Akito Watabe Japani jäljessä 4,8 sekuntia, 3) Francois Braud Ranska –13,0, 4) Mario Seidl Itävalta –17,4, 5) Wilhelm Denifl Itävalta –26,5, 6) Fabian Riessle Saksa –36,9, 7) Eric Frenzel Saksa –37,5, 8) David Pommer Itävalta –37,7, 9) Bernhard Gruber Itävalta –38,3, 10) Espen Andersen Norja –50,6,



... 17) Ilkka Herola Suomi –1.48,6,... 21) Eero Hirvonen Suomi –2.15,5,... 23) Leevi Mutru Suomi –2.33,5, 24) Hannu Manninen Suomi –2.48,4.



Mäkiosuus: 1) Seidl 137,3 pistettä (132 metriä), 2) Denifl 125,7 (125,5, ladulle jäljessä 46 sekuntia), 3) Watabe 123,8 (125, –54) ja Braud 123,8 (122,5, –54), 5) Rydzek 122,2 (122, –1.00), 6) Takehiro Watanabe Japani 121,4 (125, –1.04),... 19) Mutru 110,3 (118, –1.48),... 22) Herola 108,4 (117,5, –1.56),... 25) Hirvonen 104,0 (113,5, –2.13),... 27) Manninen 99,7 (112,5, –2.30).



Hiihto-osuus: 1) Riessle 25.40,5, 2) Rydzek 25.41,6, 3) Pommer 25.47,3, 4) Frenzel 25.50,1, 5) Watabe 25.52,4, 6) Magnus Krog Norja 25.59,5,... 17) Herola 26.34,2,... 19) Hirvonen 26.44,1,... 21) Manninen 27.00,0,... 28) Mutru 27.27,1.



Suurmäki HS130, karsinta: 1) Antti Aalto Suomi 123,4 pistettä (128,5 metriä), 2) Andreas Stjernen Norja 121,8 (125), 3) Daiki Ito Japani 116,3 (121,5), 4) Viktor Polasek Tshekki 114,8 (119,5), 5) Simon Ammann Sveitsi 114,5 (124), 6) Jarkko Määttä Suomi 113,5 (119,5), 7) Ville Larinto Suomi 112,4 (117,5),... 16) Janne Ahonen Suomi 106,1 (116).



Kaikki suomalaiset selviytyivät torstain kilpailuun.



MM-kisojen mitalitaulukko 14/21 lajin jälkeen (kulta, hopea, pronssi):



Autourheilu Barcelona: F1-testit, 3. päivä:



1) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes 1.19,705 (75 kierrosta), 2) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari jäljessä 0,247 sekuntia (139), 3) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –1,448 (70), 4) Jolyon Palmer Britannia, Renault –1,691 (51), 5) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –2,086 (42), 6) Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber –2,119 (126), 7) Romain Grosjean Ranska, Haas –2,413 (56), 8) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –2,470 (95), 9) Lance Stroll Kanada, Williams –2,646 (98), 10) Fernando Alonso Espanja, McLaren –2,893 (72),



11) Carlos Sainz Espanja, Toro Rosso –3,835 (32), 12) Alfonso Celis Meksiko, Force India –3,863 (71).



Jalkapallo Italian cup, välierien 1. ottelu: Juventus–Napoli 3–1 (0–1).



Miesten Suomen cupin lohkovaihe:



Lohko C: HJK–HIFK 4–0 (1–0)



37. Akseli Pelvas 1–0, 64. Evans Mensah 2–0, 66. Mensah 3–0, 90. Alfredo Morelos 4–0.



Jääkiekko NHL: Boston–Arizona 4–1 (1–0, 3–1, 0–0), B: Tuukka Rask 22/23 torjuntaa. Buffalo–Nashville ja. 4–5 (2–1, 1–1, 1–2, 0–1),



N: Pekka Rinne 28/32 torjuntaa. NY Rangers–Washington 1–4 (1–0, 0–2, 0–2), Philadelphia–Colorado 4–0 (3–0, 1–0, 0–0),



Montreal–Columbus ja. 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0), Florida–Carolina vl. 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0), F: Aleksander Barkov 0+1, C: Sebastian Aho 1+0, Teuvo Teräväinen 0+1. St. Louis–Edmonton 1–2 (1–1, 0–1, 0–0), Winnipeg–Minnesota 5–6 (1–3, 2–2, 2–1), W: Patrik Laine 1+1, Joel Armia 1+0, M: Mikael Granlund 1+2, Erik Haula 1+1, Mikko Koivu 0+1. Dallas–Pittsburgh 3–2 (0–1, 0–1, 3–0), D: Antti Niemi 18/20 torjuntaa. Calgary–Los Angeles ja. 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0), Vancouver–Detroit ja. 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1), V: Markus Granlund 1+0, San Jose–Toronto 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).



KHL:n pudotuspelit: Länsilohkon puolivälierien 5. ottelut (neljällä voitolla jatkoon):



Lokomotiv Jaroslavl–Minskin Dinamo 4–1 (1–1, 1–0, 2–0). LJ: Petri Kontiola 0+2.



Lokomotiv Jaroslavl jatkoon voitoin 4–1.



Moskovan Dinamo–Torpedo Nizhni Novgorod 3–1 (1–0, 1–0, 1–1). Moskovan Dinamo jatkoon voitoin 4–1.



Mestis: Hermes–Peliitat 7–4 (1–0, 3–2, 3–2), K-Vantaa–TuTo 3–1 (0–0, 1–0, 2–1), Jokipojat–SaPKo ja. 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1).



Jääpallo Bandyliigan välierien 3. ottelut (loppuotteluun kolmella voitolla):



Kampparit–Veiterä 8–3 (5–2). Kampparit johtaa voitoin 2–1.



Akilles–JPS 4–1 (4–0). Akilles johtaa voitoin 2–1.



Koripallo Miesten Korisliiga:



Seagulls–BC Nokia 86–78 (45–37)



Seagulls: Raymond Cowels III 29/9, Devonte Upson 12/7, Antto Nikkarinen 10/5/6 syöttöä, Remy Abell 9/4, Carl Lindbom 9/1, Timo Heinonen 7/4/5 syöttöä, Alex Vaenerberg 6/0, Antti Niskanen 4/2.



KTP–Kauhajoki 90–103 (42–44), Vilpas–Kobrat 94–82 (45–37), Kataja–Kouvot 96–91 (53–53), Pyrintö–Korihait 67–71 (35–28).



Naisten Korisliiga: Kouvottaret–Catz 69–80 (45–29), FoA–Huima 95–59 (39–26), Espoo Basket Team–Ponteva 59–66 (30–39).



NBA: Washington–Golden State 112–108, Detroit–Portland ja. 120–113, Chicago–Denver 107–125, Memphis–Phoenix 130–112, Oklahoma City–Utah 109–106, LA Lakers–Charlotte 104–109.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: Leka Volley–Liiga-Riento 3–0 (25–16, 25–20, 25–18).



Raviurheilu Vermo: Toto 65:



4. lähtö, Toto 65-1, lv 2100 m Derbyn Talvisuosikki: 1) Ratu Royale/Olli Koivunen 14,9a (5,78), 2) Easy Ride 14,9a (15,05).3) Tomac 14,9a (1,59).4) Arctic Lover 15,0a (18,76). Toto (1-5-3): 5,78 2,59-4,13-0,00 25,80.



5. lähtö, Toto 65-2, lv 2100 m: 1) Celene Von Bentz/Antti Teivainen 16,8a (4,72), 2) An-Alfa Centauri 16,8a (16,86).3) Wallaby Wii 17,0a (10,64).4) Hippo Hope 17,0a (10,43). Toto (4-3-5): 4,72 1,73-4,49-3,41 30,44.



6. lähtö, Toto 65-3 Toto4-1, sh 2600 m Sisusarja: 1) Eeti/Jouni Törmänen 29,8 (4,25), 2) Välkyn Väiski 30,0 (9,88).3) Pappan Paras 29,7 (103,95).4) Julmin 31,0 (4,25). Toto (10-13-14): 4,25 1,93-2,63-10,45 13,98. Toto4 voitto-osuus: 6,90.



7. lähtö, Toto 65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2600 m: 1) Star To Be Loved/Esa Holopainen 19,3a (5,41), 2) Callela Matterhorn 19,4a (3,97).3) Uurestas 19,5a (28,87).4) Precocius Pal 19,5a (4,94).poissa: 2, 5. Toto (6-3-9): 5,41 1,86-1,63-3,15 7,82. Toto4 voitto-osuus: 20,70. Troikka: 160,03.



8. lähtö, Toto 65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Arctic Ile/Hannu-Pekka Korpi 15,0a (10,81), 2) Sort Of Sorrow 15,5a (6,57).3) Ina Star 15,5a (94,14).4) Jasulito 15,6a (3,21). Toto (7-5-1): 10,81 2,77-2,80-4,84 32,49. Toto4 voitto-osuus: 87,10.



9. lähtö, Toto 65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Dreamy Chip/Harri Koivunen 15,2a (9,45), 2) Ripasso Classico 15,4a (20,8).3) Leon Coger 15,4a (4,65).4) Get Going Goldie 15,4a (10,47).poissa: 1. Toto (6-4-2): 9,45 2,74-4,92-1,84 89,02. Toto4 voitto-osuus: 221,40. Troikka: 576,09. Päivän Duo: 7-6, kerroin: 86,76.



Salibandy Miesten liiga: TPS–EräViikingit ja. 6–6 (1–2, 3–3, 2–1, 0–0).



Naisten liiga: EräViikingit–SB-Pro 4–5 (0–1, 2–3, 2–1).



Tennis Dubai: ATP-turnaus, palkintoarvoltaan 2,4 miljoonaa dollaria:



Nelinpelin 2. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Daniel Evans Britannia/Gilles Müller Luxemburg 7–6 (7–1), 6–4.



Kontinen ja Peers kohtaavat välierissä voittajan ottelusta Jean-Julien Rojer Hollanti/Horia Tecau Romania (4)–Philipp Kohlschreiber/Florian Mayer Saksa.







Rahapelejä Keno 9/17



Päiväarvonta (1.3.): 9, 14, 20, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 45, 46, 50, 53, 57, 59, 60, 61, 65, 67, 69. Kunkkunumero: 33.



Ilta-arvonta (1.3.): 3, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 28, 31, 35, 37, 38, 41, 46, 49, 53, 55, 56, 62, 70. Kunkkunumero: 38.



Myöhäisarvonta (1.3.): 3, 5, 6, 15, 17, 18, 27, 31, 32, 35, 42, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 64, 65, 70. Kunkkunumero: 32.



Keskiviikko-Jokeri 9/17



(1. 3.): 1 8 3 9 7 9 3.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 21 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Viking Lotto 9/17



(1. 3.): 4, 14, 28, 32, 34, 42. Lisänumerot: 13, 21. Onnennumero: 39.



Voitonjako: 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 958,60 e, 4 oikein 32,50 e, 3 oikein 7,00 e.



Tv-urheilua Yle TV2 ja Eurosport 1



13.15 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Pyeongchang



15.00 Hiihdon MM: Viesti N



18.30 Mäkihypyn MM: HS130



Nelonen Pro 1



03.00 NBA: Chicago-Golden State



Nelonen Pro 2



18.30 Liiga: JYP-KalPa



MTV Max



19.00 Ravit: Toto 4, Kouvola



MTV Sport 1



13.00-21.00 Tennis: ATP 500, Dubai



MTV Sport 2



20.00 SHL: Ottelu avoin



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.30 La Liga: Sevilla-Athletic



Viasat Urheilu



19.00 Koripallon Euroliiga: Zalgiris Kaunas-Fenerbahce



21.45 La Liga: Deportivo-Atlético



02.05 NHL: Philadelphia-Florida



Viasat Sport



02.05 NHL: Boston-NY Rangers



05.35 NHL: San Jose-Vancouver



Viasat Jääkiekko HD



18.00 KHL Playoffs: Ak Bars-Salavat Julajev



02.05 NHL: Columbus-Minnesota



Viasat Hockey



02.35 NHL: Montreal-Nashville



05.35 NHL: Los Angeles-Toronto



Viasat Golf



10.30 ja 14.30 European Tour: Tshwane Open



21.00 WGC: Mexico Championship



05.30 LPGA Tour: HSBC Women’s Champions