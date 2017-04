Kirkon Palvelevan puhelimen numerot muuttuvat

Päivän lehti 2.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kirkon Palveleva puhelin vastaa maanantaista alkaen uusissa numeroissa.



Uusi suomenkielinen palvelunumero on 0400 221 180.



Ruotsinkielistä keskusteluapua on tarjolla numerossa 0400 221 190.



Soittaminen kirkon Palvelevaan puhelimeen on nyt aiempaa edullisempaa. Uusi numero on matkapuhelinnumero, joten se kuuluu tavallisimpiin operaattoreiden puhepaketteihin.







Palveleva puhelin on avoinna joka päivä sunnuntaista torstaihin kello 18–01 ja perjantaina sekä lauantaina kello 18–03. HS