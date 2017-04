Päivän lehti 2.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ilta-Sanomat aprikoi viime galluptuloksiin pohjaten, käykö sosiaalidemokraateille taas huonosti vaaleissa.



”Rinteellä on pelissä paljon, sillä Sdp:n kannatus kuntavaaleissa meni ensimmäistä kertaa alle 20 prosentin neljä vuotta sitten. Tuolloin Sdp:n 19,6 prosentin tulos oli jo surkea ja siitä vastasi Rinteen syrjäyttämä Jutta Urpilainen. Jos Sdp Rinteen johdolla jää oppositio­asemasta vielä edellisvaalienkin alle, Rinteelle ei totisesti kunnian kukko laula. Moni voi muistella, että sotien jälkeen Sdp on ollut kuntavaalien kiistaton ykkönen – vuodesta 1956 Sdp on ollut suurin 12 kertaa, vaaleja on ollut 15.”



”Kaiken lisäksi perussuomalaisetkin ovat nousemassa kanveesista juuri nyt. Puolueen kannatus nousi edellismittauksesta 1,9 prosenttiyksikköä ja on nyt 10,3 prosenttia. Eli saman verran kuin Sdp on menettänyt, PS on saanut.”



Turun Sanomat arvioi, että suurvaltojen johtajien huipputapaamista joutuu vielä odottamaan.



”Huipputapaamisten järjestäminen edellyttää jonkinlaista ennakkokäsitystä niiden onnistumisesta. Sellaisesta ei juuri nyt ole takeita. Trumpin Venäjä-yhteydet ovat tutkinnan alla. Hänen suosionsa on laskenut ennätyksellisen alas Yhdysvalloissa. Euroopassa se ei ole koskaan korkealla ollutkaan.”