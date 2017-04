Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 2.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hiihto Kontiolahti, SM-kilpailujen 2. päivä, viestit:



Miesten 4x10 km (2p+2v): 1) Vantaan Hiihtoseura (Waltteri Vinkanharju, Anssi Pentsinen, Olli Hiidensalo, Matti Heikkinen) 1.34.48,4, 2) Jämin Jänne (Aku Nikander, Ristomatti Hakola, Markus Vuorela, Antti Ojansivu) jäljessä 9,9 sekuntia, 3) Kouvolan Hiihtoseura (Lauri Vuorinen, Ville Nousiainen, Juha Lallukka, Kari Varis) –11,9.



Naisten 3x5 km (1p+2v): 1) Lempäälän Kisa (Leena Nurmi, Sanni Alatalo, Aino-Kaisa Saarinen) 42.18,9, 2) Vuokatti Ski Team Kainuu (Katri Lylynperä, Vilma Nissinen, Eveliina Piippo) –18,8, 3) Hämeenlinnan Hiihtoseura (Anni Kainulainen, Maija Hakala, Laura Mononen) –20,4.



Jalkapallo Miesten Suomen cup, välierät:



Honka–SJK rp. 4–5, ja. 1–1, 1–1 (1–1)



Ilves–HJK 0–1 (0–0)



SJK ja HJK finaaliin, joka pelataan 23. syyskuuta Seinäjoella.



Englannin Valioliiga: Liverpool–Everton 3–1, Burnley–Tottenham 0–2, Chelsea–Crystal P 1–2, Hull–West Ham, Leicester–Stoke 2–0, Manchester U–West Bromwich 0–0, Watford–Sunderland 1–0, Southampton–Bournemouth 0–0.



Englannin liigan mestaruussarja: Barnsley–Sheffield W 1–1, Huddersfield–Burton 0–1, Wolverhampton–Cardiff 3–1, Rotherham–Fulham 0–1, Brighton–Blackburn 1–0, Brentford–Bristol C 2–0, Preston–Nottingham 1–1, Newcastle–Wigan 2–1, Aston Villa–Norwich 2–0, Ipswich–Birmingham 1–1, Reading–Leeds 1–0



Espanjan liiga: Villarreal–Eibar 2–3, Osasuna–Athletic Bilbao 1–2, Sociedad–Leganes 1–1, Malaga–Atletico Madrid myöh.



Saksan Bundesliiga: Leipzig–Darmstadt 4–0, Freiburg–Werder Bremen 2–5, HSV–Köln 2–1, Schalke–Dortmund 1–1, Bayern München–Augsburg 6–0, Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 0–0.



Ruotsin Allsvenskanin avauskierros:



IFK Göteborg–Malmö 1–1, Halmstad–Östersund 1–0.



Jääkiekko Liiga, 7/7 puolivälierät:



Tappara–Ilves 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)



Tappara välieriin voitoin 4–3. Tappara kohtaa välierissä HIFK:n.



JYP–HPK 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)



JYP välieriin voitoin 4–3. JYP kohtaa välierissä KalPan.



Plymouth, USA, Naisten MM-kilpailut:



Lohko A: Suomi–Venäjä 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)



Mestis, 3/7 välierät:



TuTo–K-Vantaa 1–2 (0–0, 1–2, 0–0). K-Vantaa johtaa voitoin 3–0.



SaPKo–Espoo United 3–2 (0–0, 1–1, 2–1). SaPKo johtaa voitoin 3–0.



NHL:



NY Rangers–Pittsburgh vl. 3–4 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 0–2)



NY Islanders–New Jersey 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)



Chicago–Columbus 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)



Colorado–St. Louis vl. 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 2–0)



Calgary–San Jose 5–2 (1–0, 3–1, 1–1)



Vancouver–Los Angeles 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)



Arizona–Washington 6–3 (3–0, 2–2, 1–1)



Koripallo Miesten Korisliiga, puolivälierien 1. ottelut (3 voitolla välieriin):



Vilpas–Pyrintö 78–73 (37–47), Vilpas johtaa voitoin 1–0.



Kauhajoki–Kobrat 88–73 (43–34), Kauhajoki johtaa voitoin 1–0.



Seagulls–Kouvot 75–58 (34–30). Seagulls johtaa voitoin 1–0.



Naisten Korisliiga, 1. välierä (3 voitolla loppuotteluun):



Catz–Espoo United 64–65 (23–30)



Espoo United johtaa voitoin 1–0.



NBA:



Toronto–Indiana 111–100, Charlotte–Denver 122–114, Cleveland–Philadelphia 122–105, Boston–Orlando 117–116, Milwaukee–Detroit ja. 108–105, Memphis–Dallas 99–90, New Orleans–Sacramento 117–89, Miami–New York 94–98, Oklahoma City–San Antonio 95–100, Utah–Washington 95–88, Golden State–Houston 107–98.



Lumilautailu Spindleruv Mlyn, Tšekki, Nuorten MM-kilpailut, big air:



Naiset: 1) Tess Coady Australia 167,25, 2) Reira Iwabuchi Japani 166,50, 3) Elli Pikkujämsä Suomi 137,50,...13) Emmi Parkkisenniemi Suomi 71,00, 16) Iina Puhakka Suomi 64,33.



Miehet: 1) Yuri Okubo Japani 185,00, 2) Yutaro Miyazawa Japani 178,00, 3) Enzo Valax Ranska 171,75,...11) Juho Laine Suomi 30,50, 38) Joonas Bergman Suomi 59,33, 50) Emppu Väisänen Suomi 44,66.



Purjehdus Palma de Mallorca, Espanja, olympialuokkien kv. Trofeo Princesa Sofia -regatta, lopputulokset:



Laser radial: 1) Zhang Dongshuang Kiina 83 nettopistettä, 2) Viktorija Andrulyte Liettua 92, 3) Monika Mikkola Suomi 98 (finaalilähdön 8:s), ...6) Tuula Tenkanen Suomi 108 (finaalissa varaslähtö).



Ravit Toto76, Helsinki:



6. lähtö, Toto76-1, sh 2100 m Tähtidivisioonafinaali: 1) Tähen Toivomus/Henri Bollström 25,0a (2,02), 2) Ekin Toive 25,4a (14,48).3) Pyörylän Paroni 26,6a (12,28).4) A.T. Eka 26,6a (12,28). Toto (2-4-10): 2,02 1,38-3,13-2,22 12,22.



7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) T.Rex/Mika Forss 14,1a (2,69), 2) Regent Zet 14,2a (5,37).3) Good Dynamite 14,6a (18,6).4) Star Martini 14,6a (53,58).poissa: 6. Toto (12-5-9): 2,69 1,55-1,83-2,89 5,67. Troikka: 67,36.



8. lähtö, Toto76-3, sh 2100 m Valiodivisioonafinaali: 1) Köppinen/Ari Moilanen 25,5a (11,01), 2) Polara 25,5a (5,45).3) Juntti-Jussi 25,7a (27,89).4) A.T. Visku 25,7a (76,7). Toto (3-8-4): 11,01 3,06-2,46-5,43 25,52.



9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m Haastaja- vs. Huippudivisioonafinaali: 1) Pauhis/Olavi Nisonen 27,6 (4,74), 2) Untero 27,7 (3,74).3) Joriini 27,9 (28,79).4) A.T. Veeti 27,9 x (34,21).poissa: 4. Toto (2-6-7): 4,74 1,89-1,79-6,16 8,90. Toto4 voitto-osuus: 6,10.



10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Haastajadivisioonafinaali: 1) Nitro Diablo/Ville Tonttila 15,9a (36,87), 2) Tomac 16,0a (2,4), 2) Millstone's Vivid 16,0a (11,04).4) Not A Clue 16,0a (13,92). Toto (7-5/10): 36,87 4,29-1,52/2,36 18,17. Toto4 voitto-osuus: 124,90. Troikka: 470,07.



11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 1609 m Helsinki-ajo, Kultadivisioona: 1) Seabiscuit/Jukka Torvinen 12,5a (4,92), 2) Workout Wonder 12,8a (3,21).3) Amazing Soul 12,9a (37,71).4) Bret Boko 13,0a (17,57).poissa: 7. Toto (2-9-1): 4,92 2,02-1,85-4,96 3,76. Toto4 voitto-osuus: 255,00.



12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Pronssidivisioonafinaali: 1) Finally Famous/Mika Forss 14,7a (2,54), 2) Griminal Jack* 15,0a (21,54).3) Downander 15,1a (12,83).4) Laurila's Denethor 15,1a (10,06). Toto (3-10-6): 2,54 1,58-3,72-4,12 40,00. Toto4 voitto-osuus: 334,60. Troikka: 406,16. Päivän Duo: 2-3, kerroin: 9,01.



Toto4 pelivaihto 65909,00 e, voitto-osuus 334,60 e



Toto76 pelivaihto 362607,70 e, voitto-osuus 4130,90 e



Pelivaihto 863676,90 e.



Taitoluistelu MM-kisat, viimeinen kilpailupäivä:



Miehet, lopputulokset: 1) Yuzuru Hanyu Japani 321,59, 2) Shoma Uno Japani 319,31, 3) Boyang Jin Kiina 303,58, 4) Javier Fernandez Espanja 301,19, 5) Patrick Chan Kanada 295,16, 6) Nathan Chen USA 290,72.



Jäätanssi, lopputulokset: 1) Tessa Virtue/Scott Moir Kanada 198,62, 2) Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron Ranska 196,04, 3) Maia ja Alex Shibutani USA 185,18, 4) Kaitlyn Weaver/Andrew Poje Kanada 184,81, 5) Jekaterina Bobrova/Dmitri Solovjev Venäjä 184,06.



Yhdistetty Taivalkoski, yhdistetyn hiihdon SM-kilpailut:



Miehet: 1) Leevi Mutru LahdHS 25.55,0, 2) Jussi Salo TampP –1.39,0 jäljessä, 3) Olli Salmela OunasvHS –2.58,0, 4) Jussi Kauppinen LahdHS –5.22,0.



Rahapelit Lotto 13/17



Oikeat numerot: 1, 2, 6, 24, 32, 33, 40



Lisänumero: 16



Tuplausnumero: 6



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 2 kpl voitto-osuus 107 408,40 e, 6 oikein 5 888,60 e, 5 oikein 81,70 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e



Lauantai-Jokeri 13/17



Jokerinumero: 2 0 5 8 8 3 3



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 6 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Keno 13/17



Päiväarvonta (1.4.): 1, 2, 8, 13, 14, 15, 16, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 47, 54, 58, 60, 61, 67, 68. Kunkkunumero: 33.



Ilta-arvonta (1.4.): 3, 6, 9, 11, 22, 25, 35, 36, 37, 39, 43, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 62, 64. Kunkkunumero: 6.



TV-urheilua Yle TV2



10.00 Jääkiekon naisten MM: Kanada-Suomi (kooste)



10.50 Hiihdon SM: N 15 km (v)



12.00 Hiihdon SM: M 30 km (v)



13.50 Taitoluistelun MM



18.00 Kouluratsastuksen mc: Omaha (kooste)



Ruutu+ Urheilu 1



15.00 MM-rallicross: Barcelona



22.30 NBA: San Antonio-Utah



C More Max



20.00 Tennis: Masters 1000, Miami



C More Sport 1



16.15 SHL Playoffs: 1. välierä



C More Sport 1ja C More Golf



20.00 PGA Tour: Houston Open



Eurosport 1



09.00 Snooker: China Open



12.30 Supersport: Aragon



13.30 Blancpain GT Series: Misano



14.45 Pyöräily: Flanderin ympäriajo



21.00 Painonnoston EM



Eurosport 2



12.30 Painonnoston EM



14.30 Snooker: China Open



16.30 Bundesliiga: Ingolstadt-Mainz



18.30 Bundesliiga: Leverkusen-Wolfsburg



00.00 Motocross: MXGP, Leon



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Fotboll



13.00 La Liga: Sevilla-Sporting Gijón



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



15.30 Valioliiga: Swansea-Middlesbrough



18.00 Valioliiga: Arsenal-Man City



21.45 Serie A: Napoli-Juventus



Viasat Urheilu



13.30 Serie A: Torino-Udinese



17.15 La Liga: Real Madrid-Alavés



19.30 La Liga: Valencia-Deportivo



21.45 La Liga: Granada-Barcelona



00.05 NHL: Pittsburgh-Carolina



Viasat Sport



16.00 Serie A: Genoa-Atalanta



22.05 NHL: Buffalo-NY Islanders



01.05 NHL: Columbus-Washington



04.35 NHL: Calgary-Anaheim



Viasat Jääkiekko HD



19.30 NHL: Chicago-Boston



23.05 NHL: St. Louis-Nashville



02.05 NHL: Vancouver-San Jose



Viasat Hockey



19.00 NHL: Chicago-Boston



23.35 NHL: St. Louis Blues-Nashville Predators



02.35 NHL: NY Rangers-Philadelphia



05.35 NHL: Los Angeles-Arizona



Viasat Golf



00.00 LPGA Tour: ANA Inspiration



Motors TV



20.00 ja 23.00 Motocross: MX2/MXGP, Leon