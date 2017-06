Päivän lehti 2.6.2017

Perjantain elokuvia

Kaunis Kaarina ★★



(Suomi 1955) Kievarin kaunis huutolaistyttö Kaarina (Anneli Sauli) vie sepän sydämen. Ossi Elstelän 1800-luvulle sijoittuva draama on jo nähnyt parhaat päivänsä. (K7)



TV1 klo 13.20



Snakes On A Plane ★



(USA 2006) Samuel L. Jackson pätee katastrofielokuvan FBI-agenttina lentokoneessa, joka on lastattu käärmeillä. (K16)



Fox klo 21.00



Kreikkalainen naimakauppa ★★★



(USA 2002) Kreikkalaisamerikkalainen nainen (käsikirjoittaja Nia Vardalos) rakastuu kanta-amerikkalaiseen. Joel Zwick ohjasi ja Tom Hanks tuotti puheliaan romanttisen komedian, joka oli ilmestyessään ansaitusti indiehitti.



Sub klo 21.30



Kala nimeltä Wanda ★★★



(Britannia 1988) Asianajaja (käsikirjoittaja John Cleese) sotkeutuu timanttikoplan juoniin. Charles Crichtonin rikoskomedia on moderni klassikko. Se irvailee brittien ja jenkkien kansanluonteiden eroille. Kevin Kline irrottelee oscarin arvoisesti räjähdysherkkänä roistona. (K12)



Teema & Fem klo 21.00



The Grey – Suden hetki ★★★



(USA 2011) Öljy-yhtiön duunarit (yhtenä heistä Liam Neeson) jäävät susien armoille Alaskassa. Joe Carnahanin ohjaama ja Tony Scottin tuottama seikkailuelokuva kuvaa intensiivisesti ihmisen selviytymistaistelua luontoa vastaan. (K16)



Hero klo 21.00



After Earth ★



(USA 2013) Ihmiskunta on paennut ekokatastrofeja avaruuteen, mutta isä (Will Smith) ja poika palaavat maapallolle. M. Night Shyamalanin scifielokuva jatkoi ohjaajan uran syöksylaskua. (K12)



TV5 klo 21.00



Get The Gringo ★★★



(USA 2012) Persoonallisessa toimintaelokuvassa jenkkivanki (Mel Gibson) ystävystyy kymmenvuotiaan pojan kanssa meksikolaisessa vankilassa. (K16)



TV2 klo 22.40



Burn After Reading ★★★★



(USA 2008) Tollot saavat käsiinsä ex-agentin (John Malkovich) muistelot. Coenin veljekset ovat jalostaneet rikoskomediassaan vinksahtaneen mustan huumorin huippuunsa. (K12)



Fox klo 0.00