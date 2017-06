Päivän lehti 2.6.2017

Korkein oikeus sytytti kuuman kinailun siitä, kuka saa edustaa ketäkin työpaikoilla

Korkeimman

SY tulkitsi

Suomen Yrittäjien

SAK:n työehto-osaston

HS kysyi

Professoreiden

Koskinen on

Koskinen sanoo

Hänen mielestään

Koskisen mielestä