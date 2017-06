Päivän lehti 2.6.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Beach volley Moskova, maailmankiertueen turnaus:



Naisten pääsarja, B-lohko: Maria Antonelli/Carolina Solberg Salgado Brasilia–Riikka Lehtonen/Taru Lahti-Liukkonen 2–1 (16–21, 21–19, 15–13).



Golf Malmö, miesten Euroopan-kiertueen kilpailu (palkintoarvo 1,5 miljoonaa euroa):



Tilanne 18/72 reiän jälkeen (par 73):



68 lyöntiä (5 alle par): Renato Paratore Italia ja Max Orrin Englanti



69 (–4): Jamie Donaldson Wales ja Bradley Dredge Wales



...



73 (par): Mikko Ilonen Suomi (jaettu 26. sija)



Jalkapallo Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan miesten maajoukkueiden maailmanlista kesäkuussa: 1) Brasilia 1 715 pistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Argentiina 1 626 (2), 3) Saksa 1 511 (3), 4) Chile 1 422 (4), 5) Kolumbia 1 366 (5), 6) Ranska 1 332 (6), 7) Belgia 1 292 (7), 8) Portugali 1 267 (8), 9) Sveitsi 1 263 (9), 10) Espanja 1 198 (10), ...108) Suomi 323 (97).



Suomen MM-karsintalohkon vastustajat: 18) Kroatia 1 033 (18), 22) Islanti 877 (21), 25) Turkki 855 (22), 37) Ukraina 737 (37), 173) Kosovo 112 (172).



Naisten liiga:



ONS–Åland U 1–1 (1–0), GBK–JyPK 1–3 (1–2), Honka–PK-35 Vantaa 1–0 (1–0), Pallokissat–TPS 1–1 (1–0), HJK–Ilves 0–1 (0–1).



Ruotsin liiga Allsvenskan:



IFK Norrköping–AIK 0–0 (IFK: Daniel Sjölund 90 min, Simon Skrabb vaihtopenkillä, A: Sauli Väisänen vaihtopenkillä).



Tanskan liiga, karsinta Eurooppa-liigan karsintoihin pääsystä:



Finaali: Midtjylland–Randers 3–0 (M: Tim Sparv kentälle 82. min, Kaan Kairinen vaihtopenkillä, R: Joni Kauko kentälle 63. min.)



Midtjylland selviytyi Eurooppa-liigan karsintoihin.



Jääkiekko Pittsburgh, NHL:n 2/7 loppuottelu (4 voitolla mestariksi):



Pittsburgh–Nashville 4–1 (1–1, 0–0, 3–0)



1. erä: 12.57 Pontus Åberg (Viktor Arvidsson–Mike Fisher) 0–1, 16.36 Jake Guentzel (Conor Sheary–Chris Kunitz) 1–1.



2. erä: Maaliton.



3. erä: 40.10 Jake Guentzel (Bryan Rust–Ron Hainsey) 2–1, 43.13 Scott Wilson (Phil Kessel–Matt Cullen) 3–1, 43.28 Jevgeni Malkin (Chris Kunitz–Ian Cole) 4–1.



Maalivahtien torjunnat: P: Matt Murray 37/38 torjuntaa, N: Pekka Rinne 21/25 (vaihtoon ajassa 43.28), Juuse Saros 2/2 (43.28–60.00).



Pittsburgh johtaa voitoin 2–0.



NHL:n pudotuspelien pistepörssin kärki: 1) Jevgeni Malkin Pittsburgh 21 ottelua, 9 maalia 17 syöttöä=26 tehopistettä, plus/miinus-tilasto +10, 2) Sidney Crosby Pittsburgh 20, 7+15=22, +1, 3) Phil Kessel Pittsburgh 21, 7+13=20, +13.



Suomalaispelaajien pistepörssin kärki:



1) Olli Määttä Pittsburgh 21, 2+5=7, +6, 2) Sami Vatanen Anaheim 12, 1+5=6, –5, 3) Artturi Lehkonen Montreal 6, 2+2=4, –1, 4) Jori Lehterä St. Louis 8, 1+3=4, +5, 5) Pekka Rinne Nashville (maalivahti) 18, 0+3=3.



Maalivahdit: 1) Pekka Rinne Nashville 18 ottelua, 12 voittoa–6 tappiota, torjuntaprosentti 92,9, päästettyjen maalien keskiarvo 1,98, 2) Craig Anderson Ottawa 19, 11–8, 92,2, 2,34, 3) Marc-Andre Fleury Pittsburgh 15, 9–6, 92,4, 2,56, ...13) Tuukka Rask Boston, 6, 2–4, 92,0, 2,24, ...20) Juuse Saros Nashville 1, 0–1, 100,0.



Lentopallo Viana do Castelo, Portugali, naisten MM-karsintaturnaus, 2. kierros:



F-lohko, keskiviikon myöhäisottelu: Suomi–Viro 1–3 (17–25, 25–17, 23–25, 20–25). Torstaina: Portugali–Suomi 3–2 (25–23, 27–29, 17–25, 25–22, 15–12)



Pesäpallo Miesten superpesis:



Kankaanpää–Kouvola 1–0 (1–1, 2–0)



Kitee–Kempele 2–0 (3–0, 6–1)



Naisten superpesis:



Kajaani–Seinäjoki 2–1 (7–4, 6–7, 2–1)



Pöytätennis Düsseldorf, MM-kilpailut, 2. kierrosta:



Miehet: Lubomir Pistej Slovakia–Benedek Olah Suomi 4–1 (11–9, 6–11, 15–13, 11–5, 11–9). Olah putosi jatkosta.



Tennis Pariisi, Ranskan avoin mestaruuskilpailu, 5. päivä, kauden 2/4 grand slam -turnaus, 2. kierrosta:



Miehet: John Isner USA (21)–Paolo Lorenzi Italia 6–3, 7–6 (7–3), 7–6 (7–2), Marin Cilic Kroatia (7)–Konstantin Kravtshuk Venäjä 6–3, 6–2, 6–2, Juan Martin del Potro Argentiina (29)–Nicolas Almagro Espanja luovutus 6–3, 3–6, 1–1, Feliciano Lopez Espanja–David Ferrer Espanja (30) 7–5, 3–6, 7–5, 4–6, 6–4, Karen Hatshanov Venäjä–Tomas Berdych Tshekki (13) 7–5, 6–4, 6–4, Kei Nishikori Japani (8)–Jeremy Chardy Ranska 6–3, 6–0, 7–6 (7–5), Stan Wawrinka Sveitsi (3)–Oleksandr Dolgopolov Ukraina 6–4, 7–6 (7–5), 7–5, Andy Murray Britannia (1)–Martin Klizan Slovakia 6–7 (3–7), 6–2, 6–2, 7–6 (7–3), Fabio Fognini Italia (28)–Andreas Seppi Italia 6–4, 7–5, 6–3, Gael Monfils Ranska (15)–Thiago Monteiro Brasilia 6–1, 6–4, 6–4, Kevin Anderson Etelä-Afrikka–Nick Kyrgios Australia (18) 5–7, 6–4, 6–1, 6–2, Pablo Cuevas Uruguay (22)–Nicolas Kicker Argentiina 6–4, 6–4, 6–4, Richard Gasquet Ranska (24)–Victor Estrella Burgos Dominikaaninen tasavalta 6–1, 6–0, 6–4.



Naiset: Elina Svitolina Ukraina (5)–Tsvetana Pironkova Bulgaria 3–6, 6–3, 6–2, Magda Linette Puola–Ana Konjuh Kroatia (29) 6–0, 7–5, Darja Kasatkina Venäjä (26)–Marketa Vondrousova Tshekki 7–6 (7–1), 6–4, Alize Cornet Ranska–Barbora Strycova Tshekki (20) 6–4, 6–1, Agnieszka Radwanska Puola (9)–Alison Van Uytvanck 6–7 (3–7), 6–2, 6–3, Anastasija Sevastova Latvia (17)–Eugenie Bouchard Kanada 6–3, 6–0, Jelena Vesnina Venäjä (14)–Varvara Lepchenko USA 4–6, 6–3, 6–0, Caroline Garcia Ranska (28)–Chloe Paquet Ranska 7–5, 6–4, Simona Halep Romania (3)–Tatjana Maria Saksa 6–4, 6–3, Karolina Pliskova Tshekki (2)–Jekaterina Aleksandrova Venäjä 6–2, 4–6, 6–3, Veronica Royg Paraguay–Anastasia Pavljutshenkova Venäjä 7–6 (7–4), 2–6, 6–4, Petra Martic Kroatia–Madison Keys USA (12) 3–6, 6–3, 6–1.



Rahapelit Keno 22/17



Päiväarvonta (1.6.): 1, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 34, 36, 37, 38, 48, 51, 55, 58, 61, 63. Kunkkunumero: 48.



Ilta-arvonta (1.6.): Oikeat numerot: 1, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 48, 58, 61, 66. Kunkkunro: 58.



Myöhäisillan arvonta (1.6.): 2, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 21, 31, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 61, 64, 66. Kunkkunumero: 37.



TV-urheilua Yle TV2



10.00 Lentopallon Maailmanliiga: Suomi-Slovenia



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Vimpeli-Sotkamo



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Forssa



C More Sport 1



22.30 PGA Tour: Memorial Tournament



C More Golf



14.30 PGA Tour: Memorial Tournament



Eurosport 1



12.00-22.00 Tennis: Ranskan avoimet



Eurosport 2



12.00-21.45 Tennis: Ranskan avoimet



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Jalkapallo: Ranska-Paraguay



Viasat Urheilu



21.00 World Cup of Darts



Viasat Golf



12.00 ja 16.00 Nordea Masters



19.00 LPGA Tour: ShopRite Classic