Päivän lehti 2.6.2017

Vastakkainasettelu Trumpin ja Euroopan välillä huolestuttaa molemmin puolin Atlanttia – ”känninen turisti” häi

”Jos tätä

Eurooppalaiset

Myönteisemmän

Keskinäisen

Angela Merkel on vahva mutta Eurooppa heikko

Saksalaismediassa

Merkel

Euroopasta

Saksalle