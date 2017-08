Päivän lehti 2.8.2017

Miksi ulkomailla opiskelevan asumistuki ei nouse?

Elokuussa voimaan tulleet muutokset opiskelijoiden asumisen tukeen ovat herättäneet keskustelua. Muutosten vaikutus ulkomailla opiskelevien tukiin on kuitenkin jäänyt pienemmälle huomiolle.



Ulkomailla opiskelevat opiskelijat saavat vastedes huomattavasti vähemmän asumisen tukia kuin Suomessa opiskelevat. Suomessa opiskelevan yleinen asumistuki on paikkakunnasta riippuen enimmillään noin 500 euroa kuukaudessa, ja sitä voi saada vuoden jokaiselta kuukaudelta. Ulkomailla opiskelevien korotettu asumislisä pysyy ennallaan ja on enimmillään 210 euroa. Sitä voi usein hakea enintään yhdeksäksi kuukaudeksi kerrallaan.



Vuositasolla Suomessa yleistä asumistukea voi siis saada useita tuhansia euroja, kun taas ulkomailla opiskeleva saa asumislisää alle 2 000 euroa. Eroa korostaa vielä se, että ulkomailla asumisen kustannukset voivat olla huomattavasti Suomen asumiskustannuksia suuremmat. Esimerkiksi Numbeo-kuluttajatietokannan mukaan yksiön vuokraaminen on Lontoossa yli 80 prosenttia kalliimpaa kuin Helsingissä.



Ulkomaille opiskelemaan lähtemisen yksi suurimmista haasteista on rahoitus. Meidän tulisi rohkaista nuoria kansainvälisyyteen. Sitä uusi asumistukijärjestelmä ei tee.



Topias Kokkinen



opiskelija, Lontoo