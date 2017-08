Päivän lehti 2.8.2017

Tiistain tv-elokuvia

Virkistysalue ★★★



(Suomi 1994) Pariskuntaa odottaa sienestysreissulla yllätys. Jari Hietasen mustaa huumoria viljelevän lyhytkomedian pääosassa nähdään Martti Suosalo. Teema & Fem klo 12.45



Nainen on valttia ★



(Suomi 1944) Operettidiiva pestautuu sisäköksi päästäkseen eroon velvollisuuksistaan. Ansa Ikonen näytteli itse pääosaa väkinäisessä väärinkäsitys-komediassa, joka jäi hänen ainoaksi ohjauksekseen. Käsikirjoituksen laati Mika Waltari. TV1 klo 13.00



007 – Erittäin salainen ★★



(Britannia 1981) Uponnut vakoilualus työllistää Bondia (Roger Moore). John Glen ohjasi agenttileffasarjaan jatko-osan, joka ei erotu mitenkään massasta. (K16) Nelonen klo 21.00



Metsästäjät ★★★



(Tanska 2014) Poliisi Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) selvittää teinikaksosten murhaa. Mikkel Nørgaardin ohjaama Jussi Adler-Olsenin Osasto Q -dekkareihin perustuvan sarjan toinen osa on ehtaa nordic noiria. (K16) TV5 klo 21.00



Viiltävä totuus ★★★



(Ranska 2013) Kirurgi (Daniel Auteuil) epäilee, että hänen potilaanaan ollut nainen vainoaa häntä. Philippe Claudelin draama säilyttää jännitteensä loppuun asti. (K12) Teema & Fem klo 22.00



House of Versace ★



(Kanada 2013) Raquel Welchillä ei mene lujaa. Hän on joutunut tyytymään sivuosaan Versacen muotitalon vaiheista kertovassa tv-draamassa. (K16) Ava klo 21.05



Rock’n Roll Never Dies ★★



(Suomi 2010) Kehitysvammainen rakastaa rockia. Juha Koirasen esikoisdraama alkaa lupaavasti sympaattisena hyvän tuulen elokuvana, mutta lässähtää keskivaiheilla niin, ettei alun ja lopun uskoisi kuuluvan samaan elokuvaan. Deep Purplen fanien kannattaa kiertää leffa kaukaa, sillä pääosaa näyttelevä Samuli Edelmann esittää biisistä Highway Star kantriversion, joka ei voisi olla kamalampi. TV2 klo 22.45