Päivän lehti 2.8.2017

Järjestelmän on kelvattava kansanedustajallekin

Ilkka kirjoittaa, että entisille kansanedustajille maksettavat sopeutumis­eläkkeet ja sopeutumisraha eivät ole muita työttömiä kohtaan reilu järjestely.



”Eläkkeen nostajat toimivat lain mukaan, mutta julkisuus arvioi heitä kriittisesti.”



”Eläkkeen suojissa olevia entisiä ja nykyisiä kansanedustajia on 146 (IL 30.7.), joten suurta lovea valtion kassaan ei ole tiedossa, vaikka eläkettä ruvettaisiin maksamaan kaikille.”



”Sopeutumiseläkkeessä ei kyse ole kuitenkaan rahasta vaan periaatteesta. Kansanedustajien poikkeuskohtelu ei tunnu reilulta. Perustelut ontuvat kaikissa tapauksissa.”



”Kansanedustajat ovat laatineet muiden suomalaisten työttömyyden varalle järjestelmän, johon kuuluvat ansio­sidonnainen työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha. (– –) Samojen keinojen pitäisi kelvata ex-kansanedustajallekin.”



”Jos kansanedustajat toimisivat kansan tahdon mukaan, he laskeutuisivat muiden suomalaisten joukkoon ja lopettaisivat sopeutumisrahankin maksun itselleen.”



Savon Sanomat ounastelee, että juuri voimaan tulleella opintotuen uudistuksella voi olla ikäviä seurauksia.



”Maailmanlaajuisesti vertaillen suomalaisopiskelijat ovat edelleen hyvin onnekkaita. Lukukausimaksuja ei tunneta kuin EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville. Päinvastoin opiskelijoiden elantoa rahoitetaan sekä tuilla että valtion takaamalla lainalla.”



”Tukiuudistus kuitenkin vaikuttaa eri elämäntilanteissa oleviin vaihtelevasti. Tärkeä periaatteellinen muutos tapahtuu, kun asumisen tuki muuttuu Kelalla ruokakuntakohtaiseksi. Ne opiskelijat, jotka asuvat yhdessä työssä käyvän puolison kanssa, ovat menettämässä asumis­tukensa.”



”Epäselvissä tapauksissa Kela harkitsee tapauskohtaisesti kämppäkavereiden suhteen laadun. Tämä on omiaan lisäämään sekä kiusallisia selvityspyyntöjä että hallintokuluja.”



”Uudistuksella onkin todennäköisesti seurauksia, joita ei ole toivottu. Asumistuen muutos on pariskunnille vahva kannustin pysyä erillään tai jopa muuttaa erilleen.”



Aamulehti huomauttaa, että tämän vuoden alussa aloitetut työttömien ”pakkohaastattelut” on tarkoitettu työttömien itsensä avuksi.



”On positiivista, jos haastattelujen avulla on saatu kattavampi kuva työttömyydestä. Mitä enemmän tietoa työttömyydestä ja sen syistä on, sitä paremmin ongelmia voidaan yrittää ratkaista.”



”Hyvä olisi silti pitää mielessä, että työllisyyspalvelut ovat työttömiä varten. Olennaista on se, kokevatko työttömät, että haastatteluista on heille apua.”