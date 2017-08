Arabiemiraateissa suunnitellaan taas jäävuorten kuljettamista juomavedeksi ja ilmaston muokkaajaksi – tämän takia se ei nytkään onnistu

Päivän lehti 2.8.2017

Arabiemiraateissa suunnitellaan taas jäävuorten kuljettamista juomavedeksi ja ilmaston muokkaajaksi – tämän ta

Arabiemiraateissa

Raikkaalta

Yritys

Jäävuori

Viimeisen

Uusimman

Tutkimusprofessori

Jopa