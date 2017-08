Päivän lehti 2.8.2017

Tiistain tulospörssissä muun muassa ampumaurheilua, jalkapalloa, pesäpalloa ja vinkkejä tv-urheiluun

Ampumaurheilu Baku, Azerbaidžan: EM-kilpailut, suomalaislajien tuloksia:



Miesten 300 m vakiokivääri 3x20 ls: 1) Bernhard Pickl Itävalta 578/20x, 2) Juho Kurki Suomi 578/18x, 3) Karl Olsson Ruotsi 577, ...muita suomalaisia: 14) Aleksi Leppä 568, 21) Juho Autio 558. – 21 osanottajaa.



Joukkuekilpailu: 1) Sveitsi 1711, 2) Itävalta 1710, 3) Ranska 1706, 4) Suomi 1704/43x, 5) Norja 1704/38x. –6 maata.



Miesten skeet 125 kiekkoa+finaali: 1) Milos Slavicek Tshekki 54/uusinta 11 (122+2), 2) Gabriele Rossetti Italia 54/9 (122+1), 3) Stefan Nilsson Ruotsi 43 (121+3), 4) Aleksandr Zemlin Venäjä 30 (120+6), 5) Anton Astahov Venäjä 21 (123), 6) Andrei Ineshin Viro 14 (121+4), 7) Riccardo Filippelli Italia 120+5, ...suomalaiset: 15) Oskari Kössi 118, 25) Tommi Takanen 115, 46) Timo Laitinen 109. –61 osanottajaa.



Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 362, 2) Italia 359, 3) Ruotsi 357, …8) Suomi 342. –16 maata.



Poikien skeet 125 kiekkoa+finaali: 1) Johan Birklykke Tanska 55 (ME) (119), 2) Elia Sdruccioli Italia 53 (120), 3) Emil Petersen Tanska 42 (117+1), 4) Valerio Palmucci Italia 33 (117+2), 5) Jörgen Engen Norja 24 (116), 6) Nicolas Vassiliou Kypros 15 (122), …suomalaiset: 20) Sami Aaltonen 111, 24) Eetu Kallioinen 110. –38 osanottajaa.



Joukkuekilpailu: 1) Italia 352, 2) Tanska 350, 3) Kypros 346. – 9 maata.



Golf St. Andrews, Britannia: Karsinta naisten British Openiin, par 72:



67 lyöntiä (5 alle parin): Ursula Wikström Suomi,



68 (–4): Paula Creamer USA, Ashleigh Buhai Etelä-Afrikka, Tiffany Joh USA,



...72 (par): Minea Blomqvist-Kakko Suomi (jaettu 38:s sija),



...74 (+2): Matilda Castren Suomi (jaettu 69:s sija),



...79 (+7): Linda Henriksson Suomi (jaettu 108:s sija).



Jalkapallo Miesten Ykkönen:



AC Oulu–Honka 2–2 (1–2)



9. Masar Ömer 0–1, 40. Jair Tavares Silva rp. 1–1, 41. Joel Perovuo 1–2, 63. Eero-Matti Auvinen 2–2.



Yleisöä: 1602.



Miesten Kakkonen:



Lohko A: Sudet–FC Kiffen 1–2 (0–0)



59. Niko Nakari 1–0, 76. Saku Klinga 1–1, 86. Cheikh Toure 1–2.



Þorlakshafnarvöllur, Islanti: Alle 17-vuotiaiden avoin PM-turnaus:



Färsaaret–Suomi 1–2 (0–1). Suomen maalit: Julius Tauriainen ja Jeremiah Streng.



Koripallo Kaunas, Liettua: Naisten maaottelu:



Liettuan universiadijoukkue–Suomi 76–61 (37–27)



S: Helmi Tulonen 16 pistettä, Roosa Lehtoranta 14, Annika Holopainen 12.



Joukkueet kohtaavat uudestaan keskiviikkona.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Yläjatkosarja: Koskenkorva–Vimpeli 0–2 (1–2, 0–17)



Koskenkorva: Veli-Pekka Yli-Hirvelä 0/1, Juuso Keski-Koukkari 1/0.



Vimpeli: Teemu Isoketo 1+0/4, Sami Haapakoski 1+1/3, Henri Puputti 2/2, Matias Rinta-aho 0/2, Severi Lassila 0/1, Mikko Haukkala 1+2/1, Tuomo Lönnmark 1+1/1, Olli Heikkala 0/1, Jere Saukko 1/1, Janne Mäkelä 2+6/3.



Yleisöä: 2528.



Naisten Superpesis:



Yläjatkosarja: Rauma–Jyväskylä 0–2 (0–2, 1–2), Oulu–Lapua 0–2 (4–6, 1–6), Kempele–Tampere 0–2 (1–5, 1–8).



Tyttöjen Superpesis: Hämeenlinna–Hyvinkää 0–2 (2–4, 0–1).



Purjehdus Kiel, Saksa: 49er-, 49er FX- ja Nacra 17 -luokkien EM-kilpailut:



49er FX, tilanne 10 lähdön jälkeen: 1) Annemiek Bekkering/Cecile Janmaat Hollanti 22 nettopistettä, 2) Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen Tanska 29, 3) Tina Lutz/Susann Beucke Saksa 33, ...suomalaiset: 21) Noora Ruskola/Mikaela Wulff 73, ...25) Martin Mikkola/Markus Ihamuotila 75.



Ruskola ja Wulff etenivät kultafinaaliin.



Miesten 49er, tilanne 9 lähdön jälkeen: 1) Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell Britannia 25 nettopistettä, 2) James Peters/Fynn Sterritt Britannia 31, 3) David Gilmour/Joel Turner Australia 31, ...suomalaiset: 69) Victor Silen/Christoffer Silen 151, ...89) Akseli Keskinen/Roni Patterson 216.



Nacra 17, tilanne 6 lähdön jälkeen: 1) John Gimson/Anna Burnet Britannia 11 nettopistettä, 2) Ruggero Tita/Caterina Banti Italia 14, 3) Fernando Echavarri Erasun/Tara Pacheco van Rijnsoever Espanja 18, ...suomalaiset: 15) Sinem Kurtbay/Janne Järvinen 64.



Pyöräsuunnistus Orleans, Ranska: EM-pyöräsuunnistus, keskimatka:



Miehet: 1) Jussi Laurila Suomi 54.51, 2) Lauri Malsroos Viro 54.52, 3) Krystof Bogar Tshekki 55.15.



Naiset: 1) Emily Benham Britannia 52.38, 2) Martina Tichovska Tshekki 53.01, 3) Gaelle Barlet Ranska 54.37, 4) Olga Shipilova Vinogradova Venäjä 55.23, 5) Algirda Zaliauskaite Liettua 55.39, 6) Marika Hara Suomi 55.57.



Yleisurheilu Vantaa: Nuorten Eliittikisojen tuloksia:



Miehet 19 vuotta:



200 m (+0,0): 1) Leo Uusimäki KU-58 22,87.



400 m: 1) Leo Uusimäki KU-58 50,50.



1500 m: 1) Tuomas Uusitalo EspTa 4.14,75.



3000 m: 1) Kevin Lindholm LovTor 9.07,66.



Seiväs: 1) Anton Kunnas IFSibboV 480.



Pituus: 1) Jere Liskojärvi HelsTa 632.



Kuula: 1) Ville Välimaa KU-58 17,98, 2) Vesa Leveelahti VirtU 14,24, Eero Ahola PorinYU ilman tulosta.



Kiekko: 1) Eero Ahola PorinYU 50,39, 2) Roope Auvinen SjundeåIF 45,96, Ville Välimaa ilman tulosta.



Pojat 17 vuotta:



200 m: 1) Arttu Kotanen ImU 22,26, 2) Jesse Väyrynen JyväskKU 22,82.



400 m: 1) Elias Jrad KU58 50,43, 2) Robin Lainto TuUL 52,81.



1 500 m: 1) Atte Nevala KU58 4.11,23, 2) Juho Savolainen KuopRei 4.12,64.



3000 m: 1) Vilho Kilpeläinen PiikkKe 9.07,23.



110 m aj (+0,4): 1) Juuso Peltola JyväskKU 14,22, 2) Max Koskinen EspTa 15,38, 3) Veikko Laari JyväskKU 15,46.



Seiväs: 1) Joni Uolamo ToijVau 420, 2) Sami Laakkonen HKV 410.



Naiset 19 vuotta:



100 m (+0,4): 1) Kira Kruuti HKV 12,24.



200 m: 1) Kira Kruuti HKV 24,99.



800 m: 1) Katri Gauriloff KeskiUYU 2.19,07.



1 500 m: 1) Maarit Kuhmonen TampU 4.57,54.



Korkeus: 1) Ella Junnila JanJa 175.



Kolmiloikka: 1) Jannika Niemelä EspTa 10,54.



Kiekko: 1) Helena Leveelahti VirtU 50,21.



Keihäs: 1) Mette Gerkman EspTa 37,89.



Rahapelejä Keno 31/17



Myöhäisarvonta (31.7.): 4, 9, 18, 22, 25, 31, 34, 35, 36, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61, 64, 65, 68. Kunkkunumero: 47.



Päiväarvonta (1.8.): 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 31, 35, 48, 52, 58, 59, 63, 65, 68, 69. Kunkkunumero: 9.



Ilta-arvonta (1.8.): 5, 11, 15, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 55, 61, 63, 64, 70. Kunkkunumero: 5.



Tv-urheilua Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Jatkosarja



C More Max



19.00 Ravit: Toto 65, Forssa



C More Sport 1



23.00-06.00 Tennis: ATP 500, Washington



Eurosport 1



16.30 Pyöräily: Puolan ympäriajo



04.00 Jalkapallo: MLS All Stars-Real Madrid



Eurosport 2



21.00 Pyöräily: Tour of Utah



Viasat Jalkapallo HD



18.45 Jalkapallo: Audi Cup -pronssiottelu



21.30 Jalkapallo: Audi Cup -finaali