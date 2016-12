Suomen lippu on jäsenmerkki

Päivän lehti 2.12.2016

on katsojan silmässä, mutta niin on myös se, miten näkemänsä tulkitsee.Ensi viikon tiistain itsenäisyyspäivänä moni suomalainen katsoo siniristilippua ja ajattelee, että se viittaa johonkin erityisen suomalaiseen. Lippu muistuttaa asioista, jotka erottavat meidät muista maista ja tekevät Suomesta ainutlaatuisen.Muille kuin suomalaisille mielikuva on usein toinen. He näkevät vaikkapa uutiskuvassa pohjoismaisen lipun mutta eivät välttämättä heti muista, oliko kyse Suomesta, Norjasta vai Islannista. Yksi niistä pienistä ja menestyneistä pohjoisista maista kuitenkin.Itsenäisyyspäivä on kuitenkin se aika vuodesta, jolloin Suomi muistelee suhdettaan itään: itsenäistymistä ja sotia. Pohjoismaisuus tulee esiin arkena.asia, että mielikuva Suomesta yhtenä Pohjoismaana on maailmalla vahva. Jos lippu ei antaisi niin selvää vihjettä kuulumisesta samaan ryhmään, maabrändityöryhmien työ voisi olla huomattavasti vaikeampaa.Jokainen uutinen maailmalla, joka kertoo, että jossain Pohjoismaassa tasa-arvo, sivistys, kansanvalta tai ympäristö voivat hyvin, koituu suomalaisten hyödyksi.Myös arjen havainto monella suomalaisella on, että mitä kauemmaksi Pohjolasta menee, sitä voimakkaammaksi yhdistävät tekijät tulevat. Kun on päästy Brysselin ohi, suomalaiset ja tanskalaiset ovat samoja pohjoismaalaisia. Tapa puhua, hoitaa asioita ja katsoa ympäröivää maailmaa yhdistävät.on usein pidetty tavoiteltavina esikuvina muille maille.Avoimuus ulkomaailmaa kohtaan, laajat yksilönvapaudet ja tehokkaasti palveluja verovaroilla tuottava julkinen sektori eivät kuitenkaan ole nykyään teemoja, joilla maailmalla menestytään vaaleissa.Silti asioiden mittakaava on hyvä pitää mielessä. Äskettäin ulkomainen kollega kysyi tulevaan varautuakseen, mistä Pohjoismaissa ­nykyään keskustellaan. Puolihuolimattomasti vastasin, että aika moni vakava puheenvuoro käsittelee demokratian tilaa ja tulevaisuutta.”Jos jopa te siellä Pohjolassa olette huolestuneita, meidän pitäisi olla kauhistuneita”, kollega vakavoitui ja viittasi maansa – Brasilian – lähihistorian sotilashallituksiin.Täytyi heti korjata: ei, emme me kuitenkaan pidä vallankaappauksia kovin todennäköisinä.