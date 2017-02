Päivän lehti 3.2.2017

Golf Dubai:



Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,65 miljoonaa dollaria:



Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 72:



65 lyöntiä (7 alle parin): Sergio Garcia Espanja,



66 (–6): Felipe Aguilar Chile, George Coetzee Etelä-Afrikka,



... 69 (–3): mm. Mikko Ilonen Suomi (jaettu 13. sija).



Hiihto Park City, Yhdysvallat:



Pohjoismaisten hiihtolajien nuorten MM-kisat, 3. päivä:



Maastohiihto:



Naiset, 5 km (v): 1) Ebba Andersson Ruotsi 12.45,4, 2) Marte Johansen Norja jäljessä 13,8 sekuntia, 3) Maria Istomina Venäjä –15,3,... 8) Eveliina Piippo Suomi –42,7,... 26) Anni Alakoski Suomi –1.25,3,... 36) Vilma Nissinen Suomi –1.42,2.







Miehet, 10 km (v): 1) Vladislav Vetshkanov Venäjä 23.08,6, 2) Jegor Kazarinov Venäjä –7,9 sekuntia, 3) Jaroslav Ribotshkin Venäjä –13,3,... 12) Miro Karppanen Suomi –1.08,2,... 24) Verneri Suhonen Suomi –1.46,1,... 26) Santeri Pirneskoski Suomi –1.57,3,... 28) Juuso Tossavainen Suomi –1.59,7.



Mäkihyppy, Miehet, HS100: 1) Viktor Polasek Tshekki 263,2 pistettä (97–96,5 metriä), 2) Alex Insam Italia 260,6 (97–95), 3) Constantin Schmid Saksa 260,4 (92,5–96,5),... 12) Andreas Alamommo Suomi 242,1 (92–91,5),... 23) Eetu Nousiainen Suomi 232,3 (88,5–90),... 36) Niko Kytösaho Suomi 103,7 (83,5),... 45) Kalle Heikkinen Suomi 97,9 (80).



Jalkapallo Englannin Valioliiga keskiviikkona:



West Ham–Manchester C 0–4 (0–3)



Manchester U–Hull 0–0



Stoke–Everton 1–1 (1–1)



Jääkiekko Liiga:



Ilves–KalPa ja. 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)



Sport–TPS 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)



SaiPa–Pelicans 4–6 (2–2, 2–2, 0–2)



Jukurit–Ässät 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)





Tappara4628729148–101100TPS4725769138–9195KalPa47237107131–10593HPK471711514125–10978Pelicans47206417128–11476JYP45186813111–9874Ässät47204320103–11371HIFK46158419102–10765Kärpät45156519103–10362Sport471441019103–12960Jukurit4715362396–11457Ilves47136622107–12157KooKoo46116101999–12755Lukko46116623111–13951SaiPa46124624100–13450Seuraavat ottelut: 3.2. KooKoo–Tappara, HIFK–Kärpät, JYP–Lukko.



NHL:



Washington–Boston 5–3 (2–1, 1–1, 2–1)



B: Tuukka Rask 17/22 torjuntaa.



Calgary–Minnesota 5–1 (2–0, 0–1, 3–0)



M: Mikael Granlund 0+1.



Los Angeles–Colorado 5–0 (3–0, 0–0, 2–0)



KHL:



Metallurg Novokuznetsk–Amur Habarovsk 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)



A: Juha Metsola 29/29 torjuntaa



Sibir Novosibirsk–Admiral Vladivostok 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)



S: Joonas Kemppainen 0+1



Avangard Omsk–Red Star Kunlun 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)



R: Tomi Karhunen 29/31 torjuntaa (peliaikaa 59.13)



Lada Toljatti–Ak Bars Kazan 4–0 (3–0, 0–0, 1–0)



Myöhemmin: Slovan Bratislava–Moskovan Dinamo ja Medvescak Zagreb–Lokomotiv Jaroslavl



Koripallo Helsinki:



Koripallon EM-kisojen 2017 Helsingissä pelattavan A-lohkon otteluohjelma:



31. elokuuta: klo 13.45 Slovenia–Puola, klo 16.30 Islanti–Kreikka, klo 20 Ranska–Suomi.



2. syyskuuta: klo 13.45 Puola–Islanti, klo 16.30 Kreikka–Ranska, klo 20 Suomi–Slovenia.



3. syyskuuta: klo 13.45 Ranska–Islanti, klo 16.30 Slovenia–Kreikka, klo 20 Suomi–Puola.



5. syyskuuta: klo 13.45 Puola–Ranska, klo 16.30 Islanti–Slovenia, klo 20 Kreikka–Suomi.



6. syyskuuta: klo 14.45 Kreikka–Puola, klo 17.30 Slovenia–Ranska, klo 20.45 Suomi–Islanti.



Muut lohkot pelataan Romanian Cluj-Napocassa, Turkin Istanbulissa ja Israelin Tel Avivissa. Pudotuspelit pelataan Istanbulissa.



Lentopallo Miesten CEV-cup:



3. kierros, 1. osa:



VaLePa–Diatec Trentino (Italia) 0–3 (23–25, 28–30, 18–25)



2. osa pelataan Italiassa 15.2.



Miesten Mestaruusliiga:



Vantaa Ducks–PerPo 0–3 (20–25, 21–25, 18–25)



Salibandy Celano, Italia:



Naisten MM-karsinnat:



Venäjä–Suomi 2–16 (0–6, 0–6, 2–4)



Seuraava ottelu: 3.2. Suomi–Puola.



