Perjantain elokuvia

Tyttö tuli taloon ★



(Suomi 1956) Kynäilijä (Joel Rinne) väsää käsikirjoitusta huvilaansa osuneista liftaritytöistä. Ajan elokuvateollisuus saa kyytiä Veikko Itkosen komediassa. TV1 klo 13.20



Herra Popper ja pingviinit ★★★



(USA 2011) Grynderi (maneerinen Jim Carrey) saa perinnöksi pingviinejä. Mark Watersin vanhakantainen koko perheen komedia perustuu vuonna 1938 julkaistuun lastenkirjaan. Sub klo 21.00



2 Fast 2 Furious ★



(USA 2003) Ex-kyttä (Paul Walker) pääsee kiinni konnapomon puskuriin. John Singletonin kasaan raapaisema kaahausleffasarjan toinen osa luottaa tuttuun kaavaan: äärimmilleen viritettyjä autoja, lapsellista uhoa ja lähikuvia roiskeläppiin verhotuista pakaroista. (K16) TV5 klo 21.00



Lost in Translation ★★★★



(USA/Japani 2003) Sofia Coppolan originellissa ja visuaalisestikin kunnianhimoisessa draamassa nuori vaimo (Scarlett Johansson) ystävystyy näyttelijän (Bill Murray) kanssa Tokiossa. (K7) Teema klo 21.00



Lay the Favorite ★★



(USA 2012) Stripparista (Rebecca Hall) sukeutuu vedonvälittäjä. Tositapahtumiin perustuva romanttinen komedia jäi pelkäksi välityöksi ohjaajamaestro Stephen Frearsin uralla. (K12) Hero klo 21.00



Twilight – Aamunkoi, osa 1 ★★



(USA 2011) Bella (Kristen Stewart) odottaa vampyyrin lasta. Bill Condon istui ohjaajan pallille Stephenie Meyerin nuortenkirjoihin perustuvan fantasiaelokuvasarjan neljässä osassa. (K12) Nelonen klo 21.30



Trainspotting ★★★★★



(Britannia 1996) Irvine Welshin esikoisromaaniin perustuva edinburghilaisen narkkaripossen (yhtenä heistä Ewan McGregor läpimurtoroolissaan) sekoilua seuraava musta komedia on yksi 1990-luvun tärkeimmistä eurooppalaisista elokuvista. Danny Boylen ohjaus uudisti elokuvakieltä, erityisesti vallankumouksellisella kuvauksellaan ja leikkauksellaan. (K16) Kutonen klo 22.00



Laittomat ★★★★



(USA 2012) Maalaistrokariveljekset (nuorimpana Shia LaBeouf) saavat riesakseen kaupunkilaisseriffin. John Hillcoatin tyylikäs rikoselokuva on saanut inspiraationsa tositapahtumista. Soundtrack sisältää käsikirjoittaja Nick Caven versioita bluegrassklassikoista (K16) Fox klo 22.15



X-Men Origins – Wolverine ★★★



(USA 2009) Gavin Hood ohjasi Marvel-sarjakuvafilmatisointisarjaan mainion neljännen osan, jossa keskitytään Wolverineen (Hugh Jackman). (K12) MTV3 klo 22.35



Tresspass ★★



(USA 2011) Rikolliset (yhtenä heistä Cam Gigandet) murtautuvat perheen taloon. Joel Schumacherin toimintaelokuva kimpoilee hallitsemattomasti sinne tänne. (K16) Nelonen klo 23.45