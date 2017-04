Poliisi etsii Lempäälässä kadonnutta 26-vuotiasta naista

Päivän lehti 3.4.2017

Poliisi kaipaa tietoja Lempäälässä kadonneesta 26-vuotiaasta naisesta. Nainen lähti kotoaan Kotipellonkadulta jalkaisin lauantai-iltana noin kello 20 eikä häntä ole tämän jälkeen tavoitettu.



Poliisi ei epäile rikosta, mutta pelkää että naiselle on sattunut jotain.



Nainen on 170 senttiä, ja hänellä on vaaleat hiukset, toiselta puolelta siilitukka ja toiselta noin leuan korkeudelle ulottuva polkkatukka. Naisella oli kotoa lähtiessään musta pipo ja tummansininen takki.



Poliisi etsi naista lauantaina ja sunnuntaina tuloksetta.



Poliisi pyytää henkilöstä havaintoja tehneitä tai muuten katoamisesta tietäviä ottamaan yhteyttä Valkeakosken poliisiin, p. 0295 445 877 tai valkeakoski.sisa-suomi@poliisi.fi.