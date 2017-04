Sunnuntain tulospörssissä muun muassa hiihtoa, jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 3.4.2017

Autourheilu Barcelona: Rallicrossin MM-sarjan kilpailu 1/12:



Supercar-luokka: 1) Mattias Ekström Ruotsi, 2) Timo Scheider Saksa, 3) Andreas Bakkerud Norja, 4) Petter Solberg Norja.



Suomen Toomas Heikkinen oli välierässään kuudes ja karsiutui loppukilpailusta. Suomen Niclas Grönholm oli aika-ajossa 16:s ja karsiutui jatkosta.



Hiihto Kontiolahti: SM-kilpailut, 3. kisapäivä:



Naisten 15 km (p), yhteislähtö: 1) Kerttu Niskanen Vieremän K 40.05,0, 2) Krista Pärmäkoski IkaalistU jäljessä 2,2 sekuntia, 3) Aino-Kaisa Saarinen LempäälK –8,5, 4) Laura Mononen HämeenlHS –32,5, 5) Anne Kyllönen Kainuun HS –49,5, 6) Johanna Matintalo Pöytyän U –1.51,2, 7) Eveliina Piippo Vuokatti STK –2.14,5, 8) Katri Lylynperä Vuokatti STK –2.22,4, 9) Anni Kainulainen HämeenlHS –2.23,5, 10) Leena Nurmi LempäälK –2.25,8,



11) Heli Heiskanen Oulun HS –2.29,2, 12) Hennariikka Rahkola Jämin J –2.43,6, 13) Katariina Lonka VehkalV –2.48,3, 14) Anita Korva Kainuun HS –2.49,5, 15) Vilma Nissinen Vuokatti STK –2.51,0, 16) Andrea Julin IF Minken –3.05,0.



Suomen cupin pistetilanne 8/9 kilpailun jälkeen: 1) Kyllönen 450, 2) Pärmäkoski 440, 3) Mononen 327, 4) Niskanen 320, 5) Saarinen 230, 6) Kainulainen 197, 7) Piippo 172, 8) Riitta-Liisa Roponen 166, 9) Mari Laukkanen 150.



Miesten 30 km (p), yhteislähtö: 1) Ristomatti Hakola Jämin J 1.13.12,8, 2) Ari Luusua OunasvHS –3,1, 3) Lari Lehtonen ImatrU –7,4, 4) Anssi Pentsinen Vantaan HS –26,4, 5) Perttu Hyvärinen RiistavU –38,5, 6) Antti Ojansivu Jämin J –46,3, 7) Joni Mäki PyhäjP –53,9, 8) Andreas Veerpalu Sportclub Sparta, Viro –55,3, 9) Ville Nousiainen Kouvolan HS –1.07,8, 10) Raido Ränkel Voru Skiclub, Viro –1.13,3,



11) Lauri Vuorinen Kouvolan HS –1.45,7, 12) Heikki Korpela PyhäjP –2.28,4, 13) Matias Strandvall IF Minken –2.36,7, 14) Kusti Kittilä Oulun HS –2.39,8, 15) Kari Varis Kouvolan HS –2.46,7, 16) Toni Ketelä IF Minken –2.51,1, 17) Markus Vuorela Jämin J –2.51,6.



Suomen cupin pistetilanne 8/9 kilpailun jälkeen: 1) Hakola 525, 2) Strandvall 317, 3) Luusua 303, 4) Sami Jauhojärvi 296, 5) Lehtonen 275, 6) Nousiainen 274, 7) Pentsinen 244, 8) Hyvärinen 225.



Jalkapallo Englannin Valioliiga:



Swansea–Middlesbrough 0–0



Yleisöä: 20354.



Arsenal–Manchester C 2–2 (1–2)



5. Leroy Sane 0–1, 40. Theo Walcott 1–1, 42. Sergio Agüero 1–2, 53. Shkodran Mustafi 2–2.



Yleisöä: 60001.



Espanjan liiga: Sevilla–Gijon 0–0, Real Madrid–Alaves 3–0, Valencia–Deportivo ja Granada–Barcelona myöh.



Italian Serie A: Torino–Udinese 2–2, Chievo–Crotone 1–2, Fiorentina–Bologna 1–0, Genoa–Atalanta 0–5, Palermo–Cagliari 1–3, Pescara–AC Milan 1–1, Napoli–Juventus myöh.



Hollannin liiga: Vitesse–Nijmegen 2–1, Den Haag–Roda JC 4–1, Ajax–Feyenoord 2–1, Twente–Go Ahead Eagles 1–2 (Fredrik Jensen T vaihtoon 74. minuutilla).



Kreikan liiga: AEK Ateena–Panathinaikos 2–3 (P: Robin Lod kentälle 68. minuutilla), Panionios–Atromitos 2–1, Kerkyra–Iraklis 0–3, Panetolikos–Asteras Tripoli 1–1, PAOK–Larissa 2–0.



Sarjatilanne (26 kierrosta): 1) Olympiakos 57 pistettä, 2) Panionios 51, 3) PAOK 49, 4) Panathinaikos 48, 5) AEK Ateena 43.



Norjan liiga, avauskierrosta:



Lilleström–Sandefjord 2–1, Sarpsborg–Sogndal 3–1, Stabäk–Aalesund 3–1, Strömsgodset–Haugesund 3–1, Tromssa–Brann 1–1, Rosenborg–Odds BK 3–0 (O: Riku Riski vaihtoon 80. minuutilla).



Ruotsin Allsvenskan, avauskierrosta: Sundsvall–Eskilstuna 3–1, AIK–Häcken 0–0 (Sauli Väisänen A 90 min, Eero Markkanen A kentälle 72. minuutilla, Kari Arkivuo H 90 min, Juhani Ojala H kentälle 90. minuutilla), Norrköping–Hammarby 2–1 (Daniel Sjölund N 90 min).



Saksan 1. Bundesliiga: Ingolstadt–Mainz 2–1, Leverkusen–Wolfsburg 3–3.



Tanskan liiga, yläloppusarja: Bröndby–Midtjylland 3–2 (Teemu Pukki B vaihtoon 90. minuutilla, Paulus Arajuuri B kentälle 90. minuutilla, Markus Halsti M 90 min).



Ranskan liigacupin finaali lauantaina: Monaco–PSG 1–4 (1–2)



4. Julian Draxler 0–1, 27. Thomas Lemar 1–1, 44. Angel Di Maria 1–2, 54. Edinson Cavani 1–3, 90. Cavani 1–4.



PSG voitti liigacupin neljännen kerran peräkkäin.



Skotlannin Valioliiga: Hearts–Celtic 0–5. Celtic varmisti mestaruuden.



Jääkiekko Plymouth, USA: Naisten MM-turnaus:



Lohko A: Kanada–Suomi 3–4 (1–1, 1–2, 1–1)



1. erä: 18.42 Sanni Hakala (Susanna Tapani) 0–1, 19.08 Marie-Philip Poulin (Erin Ambrose–Rebecca Johnston) 1–1.



2. erä: 21.01 Petra Nieminen (Susanna Tapani–Minnamari Tuominen) 1–2 yv, 24.21 Blayre Turnbull (Laura Fortino–Lauriane Rougeau) 2–2, 26.49 Susanna Tapani (Sara Säkkinen) 2–3.



3. erä: 40.36 Rebecca Johnston (Marie-Philip Poulin–Jocelyne Larocque) 3–3, 58.19 Ronja Savolainen 3–4.



Jäähyt yhteensä: Kanada 4x2 min, Suomi 6x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Emerance Maschmeyer Kanada 6+2=8 (vaihtoon ajassa 27.19), Genevieve Lacasse Kanada 4+10=14 (poissa 59.00–60.00), Noora Räty Suomi 12+12+11=35.



Yleisöä: 780.



Lohko B: Sveitsi–Ruotsi 1–2 (0–1, 1–0, 0–1).



Suomen miesten maajoukkue Unkari-otteluun Budapestiin 7. huhtikuuta:



Maalivahdit: Juha Metsola Amur Habarovsk, Joni Ortio Skellefteå AIK, Harri Säteri HK Vitjaz.



Puolustajat: Topi Jaakola Jokerit, Joonas Järvinen Kunlun Redstar, Tommi Kivistö Avtomobilist Jekaterinburg, Miika Koivisto Jukurit, Lasse Kukkonen Kärpät, Ville Lajunen Jokerit, Anssi Salmela Lingköpings HC, Jesse Virtanen Lukko.



Hyökkääjät: Miro Aaltonen HK Vitjaz, Marko Anttila Jokerit, Antti Erkinjuntti Pelicans, Teemu Hartikainen Salavat Julajev Ufa, Tommi Huhtala Jokerit, Pekka Jormakka Jokerit, Julius Junttila Luulaja, Joonas Kemppainen Sibir Novosibirsk, Niko Ojamäki Ässät, Olli Palola Växjö, Antti Pihlström Jokerit, Mika Pyörälä Kärpät, Tomi Sallinen Kunlun Redstar.



Päävalmentaja: Lauri Marjamäki.



Leijonat leireilee Unkarissa tiistaista alkaen.



Ruotsin liiga SHL:



Välierien 1/7 ottelu: Frölunda–Brynäs 3–4 (0–1, 0–3, 3–0). B: Juuso Ikonen 1+1. Brynäs johtaa voitoin 1–0.



NHL: Boston–Florida 5–2 (1–0, 2–2, 2–0), B: Tuukka Rask 24/26 torjuntaa. Nashville–Minnesota 3–0 (0–0, 2–0, 1–0), N: Pekka Rinne 31/31 torjuntaa. Detroit–Toronto 4–5 (1–0, 1–3, 2–2), T: Leo Komarov 0+1. Edmonton–Anaheim ja. 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0), Philadelphia–New Jersey 3–0 (2–0, 1–0, 0–0), Carolina–Dallas 0–3 (0–0, 0–1, 0–2), D: Kari Lehtonen 25/25 torjuntaa. Winnipeg–Ottawa 4–2 (0–1, 2–1, 2–0), W: Patrik Laine 0+1. Tampa Bay–Montreal ja. 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1).



Sunnuntaina: Chicago–Boston 2–3 (0–2, 1–0, 1–1).



Koripallo Miesten 1. divisioona A:



1/5 loppuottelu: Lahti–Espoo United 82–80 (35–42).



Naisten Korisliiga:



1/5 välierä: Ponteva–PeKa 83–51 (46–31)



Naisten 1. divisioona:



2/5 loppuottelu: ToPo–Helmi Capitals 76–67 (28–35)



Voitot 1–1.



NBA: LA Clippers–LA Lakers 115–104, Chicago–Atlanta 106–104, Brooklyn–Orlando 121–111, Minnesota–Sacramento 117–123, Portland–Phoenix 130–117.



Glendale: Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:n lopputurnaus, miehet:



Välierät: Gonzaga–South Carolina 77–73, North Carolina–Oregon 77–76.



Loppuottelu Gonzaga–North Carolina pelataan maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga:



1/7 välierät: Hurrikaani–PerPo 3–0 (25–22, 25–18, 25–17), VaLePa–Sampo 3–0 (25–19, 25–18, 25–11).



Hurrikaani ja VaLePa johtavat voitoin 1–0.



Liigakarsinnan 3/5 ottelu: Loimu–SurVo 3–0 (25–17, 25–23, 25–23). Loimu vei karsinnan voitoin 3–0 ja voi anoa liigapaikkaa kaudelle 2017–2018.



Moottoripyöräily Alcaniz, Espanja: Ratamoottoripyöräilyn supersport-luokan MM-sarjan kilpailu 3/13:



World supersport -luokka: 1) Lucas Mahias Ranska, Yamaha, 2) Sheridan Morais Etelä-Afrikka, Yamaha jäljessä 0,014 sekuntia, 3) PJ Jacobsen USA, MV Agusta –0,153.



– Niki Tuuli Suomi keskeytti.



Mäkihyppy Taivalkoski: SM-kilpailut, normaalimäki HS80m:



Miehet: 1) Eetu Nousiainen PuijHS 268,6 pistettä (82+80,5 metriä), 2) Ville Larinto LahdHS 262,7 (81+80,5), 3) Antti Aalto KitU 255,2 (81+78), 4) Juho Ojala KuusamEV 247,6 (79,5+75,5), 5) Andreas Alamommo OunasvHS 241,6 (80+72,5), 6) Lauri Asikainen KuusamEV 240,5 (79,5+74).



Naiset: 1) Susanna Forsström LahdHS 212,8 (69,5+73,5), 2) Julia Tervahartiala LahdHS 171,3 (64,5+63,5), 3) Annamaija Oinas TaivalkK 67,7 (45+44).



Nyrkkeily Gilleleje, Tanska: Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, loppuottelut:



Naiset:



48 kg: Lise Sandebjer Ruotsi–Satu Lehtonen Suomi 3–2.



54 kg: Marjut Lausti Suomi–Bettina Dahl Tanska 3–2.



60 kg: Mira Potkonen Suomi–Agnes Alexiusson Ruotsi 5–0.



A-nuoret:



52 kg: Masi Jurvanen Suomi–Fehran Negash Norja 5–0.



56 kg: Aleksi Sahlberg Suomi–Sander Johansen Norja luovutus.



60 kg: Asseme Nouali Suomi–Ali Al Tamimi Tanska 5–0.



91 kg: Krenar Aliu Suomi–Morten Givskov Tanska 5–0.



Painonnosto Split, Kroatia: EM-kilpailut, 2. päivä:



Naiset, 48 kg: 1) Anais Michel Ranska 180 (tempaus 80+työntö 100), 2) Monica Csengeri Romania 179 (85+94), 3) Elena Ramona Andries Romania 164 (75+89), ...10) Sonja Haapaniemi Suomi 137 (63+74).



Maanantaina suomalaisista kilpailevat Laura Liukkonen 58-kiloisten B-ryhmässä ja Pauliina Lagerkrans 53-kiloisten A-ryhmässä.



Pyöräily Oudenaarde, Belgia: Maantiepyöräilyn kevätklassikko Flanderin ympäriajo:



Miehet, Antwerpen–Oudenaarde (260,8 km): 1) Philippe Gilbert Belgia 6.23.45, 2) Greg Van Avermaet Belgia jäljessä 28 sekuntia, 3) Niki Terpstra Hollanti sama aika, 4) Dylan van Baarle Hollanti s.a., 5) Alexander Kristoff Norja –52, 6) Sacha Modolo Italia s.a.



Naiset, Oudenaarde–Oudenaarde (153,3 km): 1) Coryn Rivera USA 4.02.38, 2) Gracie Elvin Australia sama aika, 3) Chantal Blaak Hollanti s.a.



Lotta Lepistö Suomi keskeytti.



Salibandy Miesten liiga: 2. välierät (neljällä voitolla loppuotteluun):



SPV–EräViikingit 5–9 (1–4, 0–2, 4–3). Voitot 1–1.



Happee–Classic 2–8 (1–2, 1–3, 0–3). Classic johtaa voitoin 2–0.



Naisten liiga: 5. puolivälierät (3 voitolla välieriin):



TPS–PSS 1–4 (0–1, 0–1, 1–2). PSS välieriin voitoin 3–2.



SSRA–M-Team 9–3 (1–0, 2–3, 6–0). SSRA välieriin voitoin 3–2.



Classic ja SB-Pro ovat varmistaneet välieräpaikkansa jo aiemmin.



Välieräparit ovat Classic–PSS ja SB-Pro–SSRA. Otteluohjelma vahvistetaan myöhemmin.



Tennis Miami, Florida: Miesten ATP-turnaus, palkintoarvo noin 6,9 miljoonaa dollaria:



Kaksinpelin loppuottelu: Roger Federer Sveitsi (4)–Rafael Nadal Espanja (5) 6–3, 6–4. Turnausvoitto oli Federerille kolmas tänä vuonna.



Triathlon Port Elizabeth, Etelä-Afrikka: Ironman-sarjan kilpailu (3,8 km uinti, 180 km pyöräily, 42,195 km maraton):



Naiset: 1) Daniela Ryf Sveitsi 8.47.01, 2) Kaisa Lehtonen Suomi 8.52.25, 3) Susie Cheetham Britannia 9.04.48.



Miehet: 1) Ben Hoffman USA 7.58.39, 2) Nils Frommhold Saksa 7.59.29, 3) David McNamee Britannia 8.07.30.



Voimistelu Padova, Italia: Joukkuevoimistelun maailmancupin kilpailu, lopputulokset:



Naiset: 1) Minetit/Tampereen Voimistelijat, Suomi 38,150, 2) Expressia, Venäjä 37,950, 3) Madonna, Venäjä 37,800, 4) OVO Team/Olarin Voimistelijat, Suomi 37,100, 5) Japani 36,200, 6) Janika, Viro 35,000.



Nuoret: 1) Minetit Elite/Sport Club Vantaa, Tampereen Voimistelijat, Tapanilan Erä, Suomi 37,450, 2) OVO Junior Team/Olarin Voimistelijat, Suomi 36,950, 3) Viktoria, Venäjä 36,950.



Joukkuevoimistelun MM-kilpailut kisataan Helsingissä 26.–28. toukokuuta. Maailmancup jatkuu lokakuussa Bulgarian Sofiassa.



