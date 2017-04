Päivän lehti 3.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ilkka ei lämpene Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ehdotukselle tehdä korkeakouluopetuksesta maksullista myös suomalaisille.



”Etlan ehdotuksessa suomalaisten opiskelijoiden maksu voisi olla tuhat euroa syksyllä ja toinen keväällä.

Viisi vuotta opiskeluja maksaisi 10 000 euroa.”



”Etlassa kuvailtiin maksua pieneksi. Opiskelijan budjetissa se ei sitä toden­näköisesti ole. Verrattuna ulkomaisten opiskelijoiden maksuihin, skaala-eroa on huomattavasti. Eroa voi hyvin perustella sillä, että opiskelijoiden vanhemmat ja opiskelijat itse ovat opintonsa veroina rahoittaneet.”



”Etlassa on kerätty hyviä perusteluita lukukausimaksuille. On varmasti totta, että maksu pakottaisi opiskelemaan rivakkaan tahtiin. Opiskelijoita, jotka roikkuvat korkeakoulun kirjoilla, mutta tekemässä jotain muuta, ei varmaankaan enää nähtäisi. Ikuiseksi opiskelijaksi ei kannattaisi ilmoittautua edes opiskelija-statuksen vuoksi. Luvassa olisi negatiivinen kannustin, joka hoputtaisi valmistumaan no­peammin. Siitähän on puhuttu jo vuosia.”



”Huonoja puolia ehdotuksesta löytyy yhtä paljon kuin hyviä. Maksuttomuus on todennäköisesti yksi suomalaisen koulutuksen parhaista valteista, asia, mikä tunnetaan kaikkialla ja jota kiitellään ja hämmästellään. Suomessa opinnot ovat tasa-arvoisia kaikille, ei vain niille, joilla on varaa opiskella.”



Lapin Kansa kummastelee kolmea metsäyhtiötä koskevan puun myynnin hintakartellin oikeuskäsittelyä.







”Metsäyhtiöt ovat vaatineet kanteiden hylkäämistä. Ne ovat myös yrittäneet painostaa metsänomistajia sovintoon härskillä paketilla, missä yhtiöt olisivat suostuneet ’jättämään asian sikseen’, jos puunmyyjät olisivat suostuneet maksamaan osan kartellikolmikon oikeudenkäyntikuluista.”



”Lain mukaan kartelliin syyllistyneet ovat korvausvelvollisia vahingon kärsijöille. Käytännössä asia ei ole näin yksinkertainen. Metsäyhtiöt ovat vedonneet puolustuksessaan muun muassa siihen, etteivät satunnaisesti puuta myyneet yksityishenkilöt ole kilpailunrajoituslain mukaisia elinkeinonharjoittajia.”



”Kartellista ei ole epäilystäkään, siitä on olemassa lainvoimainen tuomio. Silti kartellikolmikko kiistää aiheuttaneensa taloudellista vahinkoa metsänomistajille.”



”Tämä kuulostaa maallikon korviin vähintään erikoiselta. Eikö kartellin tarkoituksena ole nimenomaan estää vapaa kilpailu ja pitää sen avulla hinta – tässä tapauksessa puun – alhaisena? Jos kartellia ei olisi ollut, puun hintakin olisi ollut parempi.”



”Kävi oikeusprosessissa miten tahansa, metsänomistajat ovat oikealla asialla. Kyse ei ole vain rahasta, vaan lainmukaisen toiminnan puolustamisesta yhteiskunnassa.”