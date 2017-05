Päivän lehti 3.5.2017

Ilta-Sanomat toteaa, että oppositiopuolueiden johtajien vappupuheissa kritisoitiin kovin sanoin hallitusta.



”Vappupuheissa tulee esille raadollisesti suomalaisen demokratian ongelma. Poliittisessa päätöksenteossa ei synny pitkäjänteisyyttä, koska vaalit tulevat aina liian nopeasti. Juha Sipilän (kesk) kolmen puo­lueen hallitus on nyt tässä vaiheessa: hallituksen aloittaessa puhuttiin suurista rakenteellisista uudistuksista ja kan­nustinloukkujen purkamisesta, niis­tä pu­hutaan yhä, mutta vain puhutaan.”



”Oppositio taas valmistautuu palaamaan valtaan ja palauttamaan vanhan tekemisen tahdin sekä nikkaroimaan uusiksi jo tehtyjä päätöksiä.”



”Lopputuloksena on tila, jossa tärkeitä uudistuksia siirrellään eteenpäin ja keskitytään poliittiseen valtapeliin.”



Iltalehti kirjoittaa, että Suomen valtiolla voisi olla kanta vuoteen 1918.



”Keskeisesti Suomen työväenliikkeeseen ovat vaikuttaneet vuosien 1917–1918 tapahtumat. – – Valtioneuvoston Suomi 100 -hanke on ollut tämän edessä neuvoton. Sen työ loppuu käytännössä Linnan juhliin 6. 12. 2017. Kuitenkin edessä ovat – Leninin tunnustusta 31. 12. 1917 unohtamatta – moninimisen sodan, puolustusvoimien sekä oman ulkoasianhallinnon luomisen, valtiosääntöprosessin ja ­Tarton rauhan satavuotismuistot.”