Päivän lehti 3.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Mestarien liiga, välierien 1. osaottelu:



Real Madrid–Atletico Madrid 3–0 (1–0)



10. Cristiano Ronaldo 1–0, 73. Ronaldo 2–0, 86. Ronaldo 3–0.



Englannin Valioliiga maanantaina:



Watford–Liverpool 0–1.



Ruotsin Allsvenskan tiistaina:



Elfsborg–Östersund 4–4, Häcken–IFK Göteborg 4–0 (Kari Arkivuo H 90 min, Juhani Ojala H 90 min).



Jääkiekko NHL:n pudotuspelit: 2. kierrosta (4:llä voitolla jatkoon):



Pittsburgh–Washington je. 2–3 (0–1, 0–0, 2–1, 0–1)



Pittsburgh johtaa voitoin 2–1.



Jääkiekkovalintoja: Jääkiekon pelaajayhdistyksen (Suomen Jääkiekkoilijat ry) palkitsemiset kaudesta 2016–2017:



Kultainen kypärä (runkosarjan paras pelaaja): 1) Mika Pyörälä Kärpät 753 pistettä (102 ykkössijaa), 2) Henrik Haapala Tappara 740 (100), 3) Veli-Matti Savinainen Tappara 370 (33).



Jokainen liigapelaaja sai äänestää kolmea parhaaksi katsomaansa pelaajaa (ei oman joukkueen pelaajaa). Kyselyyn vastasi 306 pelaajaa, ja äänestysprosentti oli 93.



Viime vuosien valintoja: 2016 Kristian Kuusela 2016, 2015 Kim Hirschovits Blues, 2014 Michael Keränen Ilves, 2013 Sakari Salminen KalPa, 2012 Tomas Zaborsky Ässät, 2011 Ville Peltonen HIFK, 2010 Jori Lehterä Tappara, 2009 Juuso Riksman Jokerit, 2008 Ville Leino Jokerit, 2007 Cory Murphy HIFK, 2006 Tony Salmelainen HIFK, 2005 Tim Thomas Jokerit, 2004 Timo Pärssinen HIFK, 2003 Antti Miettinen HPK, 2002 Janne Ojanen Tappara, 2001 Kimmo Rintanen TPS, 2000 Kai Nurminen TPS.



Kultainen pilli (paras erotuomari): 1) Jari Levonen 530 (82 ykkössijaa), 2) Antti Boman 364 (44), 3) Timo Favorin 262 (27).



Levonen on saanut palkinnon joka vuosi vuodesta 2003 lähtien eli 15 kertaa peräkkäin.



Juha Rantasila -palkinto (runkosarjassa eniten maaleja tehnyt puolustaja): 1) Juha Leimu Pelicans 11 maalia, 2) Janne Niskala Lukko 11, 3) Ilkka Heikkinen TPS 10.



Koripallo Miesten Korisliiga



1. loppuottelu, neljällä voitolla mestariksi:



Vilpas–Kataja 74–75 (30–21, 12–18, 20–19, 12–17)



Vilpas: Al'lonzo Coleman 12/11, Matias Ojala 11/4, Mikko Koivisto 11/1, Juwan Staten 11/4/5 syöttöä, Michael Pounds 10/0, Okko Järvi 7/1, Brandon Edwards 5/5, Desmond Williams 5/5, Juho Nenonen 2/1, Topias Kuukkanen 0/0, Riku Laine 0/0, Aatu Kivimäki 0/0.



Kataja: Kervin Bristol 23/10, Jarekious Bradley 18/5, Rion Brown 16/8, Teemu Rannikko 8/4/7 syöttöä, Daniel Mullings 6/12, Ilari Seppälä 2/2/5 syöttöä, Tommi Huolila 2/3, Atte Perttu 0/0, Jesse Niemi 0/1, Johannes Lasaroff 0/0.



Erotuomarit: Johannes Sarekoski, Miltiadis Ioannidis, Ari Malkamäki.



Yleisö: 2011.



Paini Novi Sad, Serbia. EM-kilpailut, vapaapainin 1. päivä:



86 kg: Dato Marsagishvili Georgia–Ville Heino Suomi 7–1.



Heinon loppusijoitukseksi 15:s.



Snooker Sheffield, Britannia. Snookerin MM-kilpailut:



Loppuottelu (paras 35:stä): Mark Selby Englanti–John Higgins Skotlanti 18–15.



Selby, 33, voitti mestaruuden kolmannen kerran ja uusi viime vuoden mestaruutensa.



Rahapelit Keno 18/17







Tiistai 2. 5.



Päiväarvonta



Oikeat numerot: 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 50, 53, 55, 57, 62, 67. Kunkkunumero: 57



Keno 18/17



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 1, 3, 9, 11, 21, 24, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 56, 57, 61, 65, 66, 69. Kunkkunumero: 24



Myöhäisillan arvonta



Oikeat numerot: 8, 10, 12, 14, 16, 22, 23, 26, 34, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 63, 64, 66 Kunkkunumero: 45







Toto5



Tiistai 02.05. Teivo



Oikea rivi:



1. lähtö: 3 Sunrise Game, poissa: 6, 13



2. lähtö: 5 Metsärinteen Valta, poissa: -



3. lähtö: 4 Judy's Love Girl, poissa: 8, 12



4. lähtö: 10 Sun Capitano, poissa: 3, 11



5. lähtö: 5 Tapon Westwood, poissa: -



4 oikein voitto-osuus 1282,10 e.



Tv-urheilu Keskiviikko 3.5.



Ruutu+ Urheilu 2



19.45 Eurooppa-liiga: Ajax-Lyon



C More Max



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



Eurosport 1



14.15 Jalkapallon U17 EM: Turkki-Espanja



16.00 Jalkapallon U17 EM: Unkari-Ranska, 18.45 Jalkapallon U17 EM: Kroatia-Italia, 20.30 Tennis: ATP 250, Estoril



Eurosport 2



15.00 Tennis: ATP 250, Estoril



Viasat Jalkapallo HD



21.45 Mestarien liiga: Monaco-Juventus



Viasat Urheilu: 05.05 NHL Playoffs: Edmonton-Anaheim



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



02.35 NHL Playoffs: Pittsburgh-Washington