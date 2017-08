Suuri osa suomalaisista syö aivan liian suolaista ruokaa – Suolan vähentäminen laskee verenpainetta jo muutamassa viikossa

Päivän lehti 3.8.2017

Suuri osa suomalaisista syö aivan liian suolaista ruokaa – Suolan vähentäminen laskee verenpainetta jo muutama

Tämän

1. Suolavajausta ei arjessa tarvitse pelätä

2. Suolan vähentäminen laskee verenpainetta nopeasti

3. Verenpaineen nousu alkaa lapsuudessa

4. Diabeetikot ovat herkkiä suolalle

5. Aivot kärsivät korkeasta verenpaineesta

6. Mahasyövällä ja suolalla voi olla yhteys

7. Suola turvottaa ja kerääntyy ihon alle

8. Vain viidennes suolasta tulee omasta sirottimesta

9. Jodin puutetta ei kannata paikkailla suolaa lisäämällä

10. Slow food on parempi apu kuin trendisuolat