Päivän lehti 3.8.2017

Torstain tv-elokuvia

Asessorin naishuolet ★



(Suomi 1958) Asessoriraukka ei pärjää ilman kotiapulaista. Lasse Pöysti filmatisoi uudelleen Yrjö Norran ja Toivo Särkän vuonna 1937 ilmestyneen komedian. Hannes Häyrinen vetää pääroolin yhtä hermoja raastavilla maneereilla kuin Aku Korhonen aikanaan. TV1 klo 13.00



Välikohtaus ★★★★



(USA 1967) Kaverukset (Tony Musante ja debytoiva Martin Sheen) piinaavat New Yorkin metron matkustajia. Larry Peercen amerikkalaista uutta aaltoa edustava mustavalkoinen jännäri on tyrmäävä. Gerald Hirschfeldin kameratyö on intensiivistä. Musiikin ovat säveltäneet Charles Fox ja Terry Knight. Lähes reaaliajassa etenevä elokuva tunnetaan myös nimellä Terroristit. (K16) Teema & Fem klo 21.00



Blue Lagoon – The Awakening ★



(USA 2012) Teinityttö ja -poika haaksirikkoutuvat autiolle saarelle. Ainut syy katsoa tv-seikkailuelokuva on Havaijin Mauin paratiisisaari, jotka maisemat mallaavat Trinidadin miljöitä. Ensimmäisen version ohjasivat W. Bowden ja Dick Cruickshanks jo vuonna 1923. (K12) TV5 klo 21.00



Up In The Air ★★★★



(USA 2009) Irtosuhteita harrastava irtisanomiskonsultti (George Clooney) kohtaa vertaisensa vampin. Jason Reitmanin draaman henkilöhahmoissa on syvyyttä kuin Grand Canyonissa. Nelonen klo 21.00



Psycho ★★★



(USA 1998) Nainen varaa pahaa aavistamatta huoneen häiriintyneen Norman Batesin (Vince Vaughn) nimeä kantavasta motellista. Gus Van Santin uusintafilmatisointi on persoonallinen elokuvakokeilu. Se on lähes otto otolta uskollinen Alfred Hitchcockin vuonna 1960 ilmestyneelle kauhuelokuvaklassikolle. (K16) Kutonen klo 21.00



Need For Speed ★



(USA 2014) Scott Waugh väänsi videopelisarjan pohjalta toimintakaasuttelun, jossa kuskit (Aaron Paul ja Dominic Cooper) kisaavat Two-Lane Blacktop -elokuvan hengessä. Leffan moottori yskii. (K12) Nelonen klo 23.15