Päivän lehti 3.8.2017

Carmichaelin viesti ”Chelle”

Amerikkalainen ”mustan vallan” edustaja, SNCC-järjestön entinen johtaja Stokely Carmichael sanoi keskiviikkona Havannan radion sissijohtaja Ernesto ”Che” Guevaralle lähettämässä viestissä, että tämä on Yhdysvaltain neekereiden innoituksen lähde.



Carmichael on Havannassa tarkkailijana ja kunniavaltuutettuna latinalaisen Amerikan vallankumouksellisten solidariteettikokouksessa.



Guevara, joka oli Fidel Castron lähin mies ennen selvittämätöntä katoamistaan vuonna 1965, on tiettävästi jossakin Etelä-Amerikassa johtamassa kansallisia sissiliikkeitä.



Uutistoimisto Reuterin mukaan Carmichael sanoi radiolähetyksessä Amerikan neekereiden ”ihailevan suuresti” Guevaraa.



”Odotamme innolla kirjoituksiasi lukeaksemme niitä, omaksuaksemme niitä ja suunnitellaksemme taktiikkaamme niiden mukaan”, hän lisäsi.



Guevara on kirjoittanut sissisodan oppikirjan.



Carmichael jatkoi: ”Sinä et ole vain Yhdysvaltain rajojen sisällä asuvien mustien innoittaja, vaan vapaustaistelun innoittaja kaikkialla maailmassa. Jatka taistelua, sillä kamppailullasi innostat meitä. Älä ole epätoivoinen, toverini, me tulemme voittamaan (Me tulemme voittamaan – ”We Shall Overcome” on tunnettu kansalaisoikeusliikkeen taistelulaulu).



Carmichaelin ilmoitettiin tiistaina kertoneen lehdistökonferenssille, josta amerikkalaiset ja englantilaiset lehtimiehet oli suljettu pois, että eräät läntisen maailman johtajat, kuten presidentti Johnson ja pääministeri Harold Wilson, voivat joutua salamurhan kohteeksi kostoksi neekerijohtajien kuolemasta Yhdysvaltain mellakoissa.



Saarentaus jättää television Tapaus Kahila ja Saarentaus on nyt saanut käänteen, jota katsojat kaiketi vähiten toivoivat: Kauko Saarentaus jättää television uutispuolen lokakuun puolivälissä, ehkä jo hiukan aikaisemminkin, ja Heikki Kahila jatkaa työtä, mutta uutissihteerin ominaisuudessa. Saarentaus ei kuitenkaan hylkää kahdeksanvuotista työnantajaansa kokonaan, hänellä on varastossa ideoita, jotka ehkä nähdään toteutettuina kuvaruudussa myöhemmin.



Kansanliike ”Pelastakaa Saarentaus ja Kahila kuvaruudulle” on saanut melkoiset mittasuhteet. Sitä ihmettelee myös toinen osapuoli, opettaja Kauko Saarentaus. Hän on hiljattain palannut kesälaitumilta Savosta eikä ole varsinaista hellettä kokenut, mutta Heikki Kahila on sen sijaan joutunut vastaamaan puhelimeen tavallista ahkerammin.



Kyllähän se tietenkin lämmittää, mutta toisaalta kohu on paisunut yläkanttiin, ja siitä on varmasti vastareaktiona se, että fiksumpi kansanosa kyllästyy koko puuhaan, tuumaa Saarentaus. – –



Hän antaa lämpimän tunnustuksen työtovereilleen, erikoisesti Kahilalle. Heikki sopii varmasti hyvin uuteen työhönsä, hän on ollut alalla vakinaisena kauan, tuntee tekniikan ja paneutuu aina innolla työhönsä. Yhteistyömme on ollut erittäin hyvä. Tässä työssä olisi mahdollista, jos vain haluaisi, aiheuttaa helposti harmia kollegoille, mutta alusta alkaen on kaikki sujunut hyvässä hengessä. Tietenkin voi pohtia, onko viisasta siirtää niin suurta kansansuosiota nauttivaa henkilöä ”pimentoon”, mutta onhan siirto toisaalta myös ylennys, sekä virka-asteikossa että myös rahallisesti.



Uutistenlukijat Onpa hyvä, että hra Kahila siirtyy pois Ty-uutisia lukemasta, sillä hänen ärsyttävä suomenkielen ääntämisensä on luonnotonta ja keinotekoista. Vapaasti, luonnonmukaisesti puhuvan Ihmisen kielenkäyttö ei ole noin pingoittunutta.



Ä ä n t e l i j ä



Aikooko television johto kohdella tosiaan asiakkaitaan niin julmasti, että vaihtaa uutistenlukijaa poistamalla herra Kahilan. Pitäisi katselijoillakin olla jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Vastalauseita tulee olemaan valtavasti.



K o t i r o u v a



Pakastettuja kananmunia markkinoille USA:ssa Chicagossa on ryhdytty markkinoimaan tuoreena pakastettuja kananmunia 250 gr pakkauksissa. Tuote on tarkoitettu lähinnä suurtalouksille, mutta näyttää siltä, että lentoyhtiöt olisivat myös siitä kiinnostuneita.



Pakastetut kananmunat ovat laadullisesti täysin tuoreita vastaavia ja säilyvyys on luonnollisesti parempi. Sulattaminen käy normaaliin tapaan juoksevan veden tai huoneenlämmössä pitämisen avulla.

HS