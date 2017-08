Päivän lehti 3.8.2017

Digitalisaatio helpottaa huijareiden urakkaa

Etelä-Suomen Sanomien mukaan huijauslaskuista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut huimasti. Myös huijauspuheluista on puhuttu julkisuudessa.



”Huijauslaskuissa ja -puheluissa on kyse suurista rahoista. Vaikka vain pieni osa huijausyrityksistä tuottaa tulosta, mahdollistaa huijausyritysten suuri määrä sievoiset rikolliset tuotot. Digitalisoituminen antaa kyberrikollisille aiempaa paremmat ja helpommat työkalut rikollisen toiminnan harjoittamiseen.”



”Yhteiskunnalle aiheutuu huijauksista mittavat seuraukset. Yritysten taloudelliset menetykset voivat siirtyä hintoihin, ja toisaalta huijausten selvittäminen sitoo viranomaisten voimavaroja. Myös henkiset vaikutukset ovat suuret. Huijaus­yritysten yleistyminen kylvää epäluuloa ja -luottamusta. Asiallistenkin­ asioiden hoitaminen voi viivästyä ja hankaloitua, jos yhä useammin taustalla epäillään olevan huijausyritys.”



”Poliisin mukaan esimerkiksi tietoverkkoja hyödyntävien petosten tutkinnassa poliisin toimivaltuudet ovat nykyisin usein puutteelliset. Telepakkokeinoja voidaan käyttää vain törkeän petoksen tutkinnassa.”



”Oman vaikeutensa huijausyritysten estämiseen lainsäädännön avulla tuo niiden kansainvälisyys. Tehokas lain­säädäntötyö edellyttäisi vähintään EU:n laajuista yhteistyötä.”



Hufvudstadsbladet kritisoi opinto­tukiuudistusta, joka siirtää tuen painopistettä opintorahasta opintolainaan.



”Suurin riski on, että uudistus lisää eriarvoisuutta nostamalla opiskelemaan lähdön kynnystä niillä, jotka eivät saa opintojen aikana taloudellista tukea vanhemmiltaan.”



”Koulutettujen vanhempien lapset hakeutuvat selvästi muita todennäköisemmin korkeakoulutukseen. Se ei johdu vain heidän sosiaalis-taloudellisesta asemastaan, vaan se liittyy tiettyyn kulttuuriseen pääomaan, myönteiseen asenteeseen lukemista ja opiskelua kohtaan.”



”Nykyisin korkeakoulutus ei takaa vakituista työtä ja varmoja tuloja. Asetelma ei houkuttele ottamaan opintolainaa, ja lisäksi se luo vääristymää eri opintosuuntausten välille. Tuleva juristi tai lääkäri on aivan eri asemassa kuin kirjallisuuden­tutkija.”



”Pahimmassa tapauksessa uudistus on uusi isku mahdollisuuksien tasa-arvolle, jota hallituspuolueet keskusta ja kokoomus sanovat vaalivansa.”



Kainuun Sanomat kehottaa malttiin keskustelussa autojen sähköistämisestä.



”VTT:n tutkimuksen mukaan satsaaminen biopolttoaineisiin on kansantalouden ja työllisyyden kannalta ylivoimainen vaihtoehto. Biopolttoaineiden tuotannon kehittäminen tietää uusia työpaikkoja ja rahavirtoja laajalti kotimaahan. Tuki sähköautoiluun valuu euroina ulkomaille, sillä kotimaista sähköautojen tuotantoa ei käytännössä ole.”