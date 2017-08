Päivän lehti 3.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Ampumaurheilu Baku, Azerbaidzhan:



EM-kilpailut, suomalaislajien tuloksia:



Skeetin sekajoukkuekilpailu:



Peruskilpailu: 1) Italia 2 97/uusinta 12, 2) Italia 1 97/11, 3) Ranska 1 97/1, 4) Azerbaidzhan 2 96, 5) Iso-Britannia 95/2, 6) Kypros 2 95/1, …10) Suomi (Timo Laitinen/Marjut Heinonen) 91. –20 joukkuetta.



Semifinaali 1: 1) Kypros 2, 2) Azerbaidzhan 2, 1) Italia 2.



Semifinaali 2: 1) Ranska 1 30, 2) Italia 1 29, 3) Iso-Britannia 21.



Pronssimitaliottelu: Italia 1–Azerbaidzhan 2 28–24.



Kultamitaliottelu: Ranska 1–Kypros 2 28–27



Miesten 50 m liikkuva maali, normaalijuoksut: 1) Jesper Nyberg Ruotsi 591, 2) Emil Martinsson Ruotsi 589, 3) Bedrich Jonas Tshekki 586/uusinta 20+20, 4) Mihail Azarenko Venäjä 586/20+19, 5) Tamas Tasi Unkari 585, …suomalaiset: 6) Topi Hulkkonen 584, 9) Heikki Lähdekorpi 582, 12) Tomi-Pekka Heikkilä 579. –17 osanottajaa.



Joukkuekilpailu: 1) Ruotsi 1762, 2) Venäjä 1745/68x, 3) Suomi 1745/66x, 4) Unkari 1734. –4 maata.



Poikien 50 m liikkuva maali, normaalijuoksut: 1) Ihor Kizyma Ukraina 582, 2) Valeri Davidov Venäjä 579, 3) Maksim Babushok Ukraina 576, …9) Sami Jetsonen Suomi 499. –9 osanottajaa.



Joukkuekilpailu (ei EM-arvoa): 1) Ukraina 1722, 2) Venäjä 1681. –2 maata.



Beach volley Wien, Itävalta:



MM-kilpailut:



Naiset, pudotuspelien 1. kierrosta: Riikka Lehtonen ja Taru Lahti-Liukkonen Suomi–Julie Gordon/Camille Saxton Kanada 2–0 (21–14, 21–15).



Suomalaiset etenivät 16 parhaan joukkoon.



Jalkapallo Mestarien liiga:



3. karsintakierros, 2. osaottelut:



Apoel, Kypros–FC Vitorul, Romania 4–0



Apoel jatkoon yhteismaalein 4–1.



Bate Borisov, Valko-Venäjä–Slavia Praha, Tshekki 2–1 (B: Jasse Tuominen kentälle 88. min)



Yhteismaalit 2–2. Slavia Praha jatkoon vierasmaalisäännöllä.



TsSKA Moskova, Venäjä–AEK Ateena, Kreikka 1–0



TsSKA Moskova jatkoon yhteismaalein 3–0.



Basaksehir, Turkki–Club Brugge, Belgia 2–0



Basaksehir jatkoon yhteismaalein 5–3.



Eurooppa-liiga:



3. karsintakierroksen 2. osaottelut:



AEL Limassol, Kypros–Austria Wien, Itävalta 1–2 (0–0)



Austria Wien jatkoon yhteismaalein 2–1.



Sion, Sveitsi–Suduva, Liettua 1–1 (0–0)



Suduva jatkoon yhteismaalein 4–1.



Jääkiekko Valkeakoski:



KHL:n harjoitusottelu:



Sibir Novosibirsk–Jokerit 0–1



Jokerien maali: Sami Lepistö.



Jokerien maalivahti Karri Rämö 12+8+7=27 torjuntaa.



Plymouth, Yhdysvallat:



Alle 20-vuotiaiden miesten neljän maan turnaus:



Kanada–Suomi 6–5 ja. (2–1, 0–3, 3–1, 1–0)



Suomen maalit: Jerry Turkulainen, Otto Koivula, Robin Salo, Jere Innala, Janne Kuokkanen.



Koripallo Kaunas, Liettua:



Naisten maaottelu:



Liettuan universiadijoukkue–Suomi 82–74 (48–38)



Suomi: Helmi Tulonen 19 pistettä, Elina Koskimies 14, Annika Holopainen 12.



Paini Helsinki:



Suomen joukkue painin MM-kilpailuihin Ranskan Pariisiin 21.–26. elokuuta:



Kreikkalais-roomalainen paini:



75 kg: Tero Halmesmäki.



98 kg: Elias Kuosmanen.



130 kg: Tuomas Lahti.



Vapaapaini:



86 kg: Ville Heino.



125 kg: Jere Heino.



Valmentajat: Marko Yli-Hannuksela, Juha Lappalainen ja Ahto Raska.



Tampere:



Nuorten MM-kilpailujen 2. päivän suomalaistuloksia:



Vapaapaini:



Miehet, 55 kg: Almaz Smanbekov Kirgisia–Ville Jaskari Suomi 10–0.



Jaskarin kilpailut päättyivät ensimmäiseen otteluun.



Miehet, 66 kg: Darkhan Yessengali Kazakstan–Miika Kaivolainen Suomi 10–0.



Kaivolaisen kilpailut päättyivät ensimmäiseen otteluun.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Ylempi jatkosarja:



Kitee–Joensuu 0–2 (2–7, 2–8)



Seinäjoki–Kouvola 1–2 (1–11, 6–2, 0–1)



Alempi jatkosarja:



Alajärvi–Kempele 1–0 (10–7, 5–5)



Oulu–Imatra 2–1 (3–15, 6–4, 1–0)



Kankaanpää–Hyvinkää 0–2 (1–2, 4–7)



Raviurheilu Forssa:



Toto65-ravit 2.8.



4. lähtö, Toto65-1, lv 2140 m: 1) Costatantisoldi/Risto Airaksinen 14,8 (6,52), 2) Bestseller 15,6 (2,79), 3) Heidi Ale 15,9 (4,29), 4) Cincinnati 16,2 x (10,1). Poissa: 2.



5. lähtö, Toto65-2, lv 2140 m: 1) Angelico/Joni-Petteri Irri 15,7a (18,91), 2) Cooper Hoss 15,7a (1,59), 3) Big Molly 16,1a (6,06), 4) Excellent Secret 16,3a (22,72). Poissa: 7.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, sh 3140 m: 1) Hevillä/Jouko Tarvainen 29,5 (1,73), 2) Naputus 30,5 (17,69), 3) Rolling 31,1 x (31,39), 4) Paola 30,0 (7,76). Poissa: 5, 10, 16.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 1640 m: 1) Global Spellbound/Jukka Torvinen 13,8a (14,68), 2) Rose Coger 13,9a (6,01), 3) Wille Kemp 14,3a (33,86), 4) Kanyoni* 14,3a (15,87).



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2640 m: 1) Snowdon/Harri Koivunen 16,7a (2,39), 2) Yank Match 17,2a (4,13), 3) Girl On Fire 17,2a (29,08), 4) Burnhill's Luck 17,2a (9,66). Poissa: 9.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2140 m: 1) Twigs Voici*/Pekka Korpi 13,2a (1,73), 2) Sylvie De Vie 13,8a (4,29), 3) Moonlight Cloud 14,0a (123,79), 4) Bosses Lily 14,0a (6,63). Poissa: 3, 12.



Uinti Moskova:



Lyhyen radan (25 m) maailmancupin 1/9 kilpailut, suomalaistuloksia:



Miehet:



100 m pu, alkuerät: 1) Matteo Rivolta Italia 50,54, ...6) Riku Pöytäkivi Suomi 51,26 (SE).



100 m pu, finaali: 1) Chad Le Clos Etelä-Afrikka 49,13, ...8) Pöytäkivi 51,69.



Naiset:



50 m ru, alkuerät: 1) Alia Atkinson Jamaika 29,73, ...6) Jenna Laukkanen Suomi 30,75.



50 m ru, finaali: 1) Atkinson 29,46, .., 4) Laukkanen 30,18.



Rahapelejä Vikinglotto 31/17



Keskiviikko 2. 8.



Päänumerot: 1, 6, 18, 20, 23, 33.



Vikingnumero: 3.



Plusnumero: 27.



6+1 oikein -tuloksia ei löytynyt yhtään kappaletta.



Keskiviikko-Jokeri 31/17



Keskiviikko 2. 8.



Jokerinumero: 3 8 6 7 0 7 5.



Keno 31/17



Keskiviikko 2. 8.



Ilta-arvonta: 5, 6, 7, 16, 17, 23, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 67.



Kunkkunumero: 7.



Päiväarvonta: 1, 4, 7, 11, 13, 23, 25, 28, 31, 32, 38, 40, 42, 45, 51, 53, 54, 56, 62, 65.



Kunkkunumero: 1.



Tiistai 1. 8.



Ilta-arvonta: 5, 11, 15, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 55, 61, 63, 64, 70.



Kunkkunumero: 5.





Tv-urheilua Yle TV2 ja Eurosport 1



19.00 Jalkapallon naisten EM-välierä: Tanska–Itävalta.



21.45 Jalkapallon naisten EM-välierä: Hollanti–Englanti.



Ruutu+ Urheilu 1



18.00 Naisten Superpesis: Pori–Rauma.



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Vaahteraliiga: Crocodiles–Royals.



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Mikkeli



01.30 PGA Tour: Barracuda Championship



C More Sport 1



23.00-06.00 Tennis: ATP 500, Washington.



Eurosport 2



19.00 Pyöräily: Puolan ympäriajo.



21.15 Pyöräily: Tour of Utah.



Viasat Urheilu



03.00 NFL Hall of Fame Game: Dallas–Arizona.



Viasat Golf



13.00 Women’s British Open.



20.30 WGC: Bridgestone Invitational.