Päivän lehti 3.9.2017

Kameratolpat ovat väärissä paikoissa

Poliisi järjesti vastikään ajoneuvojen nopeuden 24 tunnin tehovalvonnan. ­Poliisihallitus kertoi ottavansa käyttöön koko kamerareservinsä, jolloin kaikki noin 120 ­kameraa olivat päällä.



Tästä tulivat jälleen mieleeni kameravalvonta ja tolpat, jotka on jo alun perin pystytetty vääriin paikkoihin: kohtiin, joissa niillä ei ole liikenneturvallisuuden parantumisen kannalta mitään merkitystä. Päinvastoin, ne lisäävät liikenteessä tehtäviä turhan äkkinäisiä jarrutuksia ja tätä kautta vaaratilanteita.



Rakas länsinaapurimme on meitä edellä tässäkin asiassa. Siellä liikenteen automaattivalvonnasta ei ole tehty valtion kassan kartuttajaa vaan turvallisuuden parantaja.



Ruotsissa kameratolpat on pääsääntöisesti sijoitettu risteyksiin tai alueille, joissa liikkuu paljon ihmisiä – siis oikeasti vauhdin kannalta merkityksellisiin ja onnettomuusalttiisiin paikkoihin. Jokainen kamera on myös maalattu näkyväksi. Joissain paikoissa siitä ilmoitetaan erikseen kyltillä, jolloin ihmiset oikeasti hidastavat vauhtiaan kriittisissä paikoissa sakko mielessään. Nyt niitä valoja päälle ja valvonta liikenneturvallisuuden kannalta järkevämmäksi Suomessakin.



Daniel Kriikku



liikenteen käyttäjä, opiskelija



Helsinki