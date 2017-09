Päivän lehti 3.9.2017

Suomalainen ansaitsi kovalla työllä vapaa-aikansa, ja nyt hän luopuu siitä vapaaehtoisesti

Sadan

Arki-ilta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

1917–1936

1937–1956

Sotavuosina

1957–1976

Ennen

Suomalaista

1977–1997

1997–2017

Juttua ovat kommentoineet myös Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen projektisuunnittelija Kristiina Aalto ja Tilastokeskuksen yliaktuaari Juha Haaramo.