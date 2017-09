Viikon kulttuurisuosituksissa tavataan kirjailijoita kirjastossa, ihaillaan Cate Blachettia ja luetaan Kjell Westötä

Päivän lehti 3.9.2017

Viikon kulttuurisuosituksissa tavataan kirjailijoita kirjastossa, ihaillaan Cate Blachettia ja luetaan Kjell W

Kirjastossa ei kukaan pitkästy

Kun syksy saa,

Virpi Hämeen-Anttila Kallion kirjaston dekkari-illassa 5.9. klo 17.30. Sinikka Vuola Rikhardinkadun kirjaston nykyrunon lukupiirivieraana 7.9. klo 18. Tapani Bagge Hakunila-päivän kirjailijavieraana 9.9. klo 13. Helmet-tapahtumakalenteri: www.helmet.fi http://www.helmet.fi/

Melkoiset (taide)manifestit

Helsingin juhlaviikot

Manifesto Taidehallissa 15. lokakuuta saakka. R&A-festivaali 14.–24. syyskuuta. Ohjelmasta lisää: hiff.fi

Monta vetävää kirjaa yhdessä

Kjell Westön

Kjell Westö: Rikinkeltainen taivas (Den svavelgula himlen). Suom. Laura Beck. 459 s.