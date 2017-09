Päivän lehti 3.9.2017

Helsingin Sanomien juuri ilmestynyt yrityshistoria nostaa esiin talouden piiloon jääneet vaikuttajat

Suuri affääri

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Talous

Kustantamista

Ostajan

Jaakko Rauramo

Niklas Jensen-Eriksen

Kirjoittaja on vapaa taloustoimittaja.