Päivän lehti 3.9.2017

Poliisin keinovalikoima laajenee

pohtii terrorismin torjuntaa.”Ilmapiiri on muuttunut vastaanottavaisemmaksi toimille, jotka muissa olosuhteissa voisivat tuntua ylimitoitetuilta. On ymmärrettävää, että hallitus reagoi Turun jälkeen järeämmin keinoin. Muutoin se olisi näyttänyt heikolta.””Viranomaisilla on oltava riittävät ja oikein mitoitetut keinot pitää huolta kansallisesta turvallisuudesta. Tarkkana on oltava, että keinot ovat lainmukaisia ja istuvat kansainvälisiin sopimuksiin.””Melkoinen voimainponnistus tulee olemaan, kun kaikista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä tehdään uhka-arviot. Tässä on syytä muistaa, että Turun puukottajasta oli tehty Suojelupoliisille ilmoitus, mutta vihjeeseen ei tartuttu.”tarttui uutiseen, jonka mukaan poliisi aikoo varustaa partiot pistoolien lisäksi MP5-konepistooleilla.”Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari Alanen vakuutti uutistoimisto STT:lle, että näyttävämmällä aseistuksella ei tavoitella kovempaa imagoa. Varautumispaineita lisää Alasen mukaan terrorismin uhka.””Se on ymmärrettävää, mutta toivottavasti konepistooli pysyy mahdollisimman paljon piilossa julkisilla paikoilla. Näkyvä suuri ase lisää pelkoa tilanteen ja paikan turvallisuudesta, ei luottamusta.”