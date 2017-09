Sataa vuotta lähestyvä Jaakko Estola jaksaa vielä juosta raitiovaunupysäkiltä ja pelata lentopalloa – ”Nykyisin on kaikki paremmin”, hän sanoo

Päivän lehti 3.9.2017

Sataa vuotta lähestyvä Jaakko Estola jaksaa vielä juosta raitiovaunupysäkiltä ja pelata lentopalloa – ”Nykyisi

”Ei

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Niin

Tästä

Juuri

Niin