Päivän lehti 3.9.2017

Kaksi otettiin kiinni taposta epäiltyinä Kajaanissa

Poliisi pidätti Kajaanissa kaksi ihmistä epäiltyinä paikallisen miehen taposta. Miesten epäillään tappaneen uhrinsa myöhään perjantai-iltana.



Mies tapettiin kajaanilaisessa yksityisasunnossa, kertoo poliisi tiedotteessa.



Uhri oli hieman alle 30-vuotias, syntynyt vuonna 1988. Toinen tekijöistä on muutaman vuoden nuorempi ja toinen vanhempi kuin uhri. He ovat syntyneet vuosina 1985 ja 1990.



Poliisin mukaan tutkinta on vasta alkuvaiheessa, ja lisää tietoa tapauksesta tulee myöhemmin.