Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 3.9.2017

, naisten Vaahteraliigan loppuottelu:Helsinki Roosters–Helsinki Wolverines 6–17 (0–10)Wolverines voitti Suomen mestaruuden., Italia, formula ykkösten MM-sarjan 13/20 kilpailu, Italian gp:Aika-ajot: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.35,554, 2) Max Verstappen Hollanti, Red Bull jäljessä 1,148 sekuntia, 3) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –1,287, 4) Lance Stroll Kanada, Williams –1,478, 5) Esteban Ocon Ranska, Force India –2,165, 6) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –2,279, 7) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –2,433, 8) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –2,510, 9) Felipe Massa Brasilia, Williams –2,697, 10) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren –3,603,, Euroopan lohkoja:C-lohko:Norja–Azerbaidzhan 2–0 (1–0)Tshekki–Saksa 1–2 (0–1)E-lohko:Kazakstan–Montenegro 0–3 (0–1)Tanska–Puola 4–0 (2–0)F-lohko:Liettua–Skotlanti 0–3 (0–2)Malta–Englanti 0–4 (0–0)Slovakia–Slovenia 1–0 (0–0)., yläloppusarja:HJK–Ilves 4–0 (1–0)Honka–TPS 3–2 (2–0)Lohko A (Helsinki): Puola–Islanti 91–61 (41–29), Kreikka–Ranska 87–95 (36–55), Suomi–Slovenia 78–81 (42–52)3. välierät, kolmella voitolla loppuotteluun:Joensuu–Sotkamo 0–1 (3–5, 2–2). Voitot 1–25. välierät, kolmella voitolla loppuotteluun.Lapua–Pori 0–1 (7–7, 0–0, 0–0, 3–4). Voitot 2–3.Pori loppuotteluun voitoin 3–2.6. lähtö, Toto76-1, lv 2100 m Kultadivisioona : 1) Top Of The World/Hannu Torvinen 13,4a (8,6), 2) Seabiscuit 13,5a (2,25).3) Midnight Hour 13,5a (3,67).4) Yahuu Hoss 13,7a (46,25). Toto (6-1-7): 8,60 1,69-1,28-1,27 9,49.7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Ragnar Moring Muistoajo-Derby Consolation: 1) Spade Ace Frido/Ari Moilanen 14,1a (5,21), 2) Empire Shark 14,2a (23,44).3) Rainbow Geronimo 14,4a (21,97).4) Atupem 14,5a (7,54).poissa: 8. Toto (1-9-2): 5,21 2,72-7,17-5,36 38,09. Troikka: 827,76.8. lähtö, Toto76-3, sh 1609 m Tähtisprintteri, Valiodivisioonakarsinta: 1) Välähdys/Harri Kotilainen 21,0a (1,47), 2) Köppinen 21,2a (6,46).3) Välkyn Tuisku 21,4a (7,8).4) Pyörylän Paroni 21,6a (8,83).poissa: 4. Toto (8-1-5): 1,47 1,11-1,19-1,37 3,56.9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m Huippu- vs. Tähtidivisioonakarsinta: 1) T.T. Avot/Ari Moilanen 24,8 (2,04), 2) Pauhis 25,0 (6,55).3) Pertturi 25,0 (61,98).4) Tulinko 24,3 (4,0).poissa: 4, 9. Toto (1-3-2): 2,04 1,40-1,84-5,33 5,52. Toto4 voitto-osuus: 4,00.10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2600 m Suuri Suomalainen Derby: 1) Benjamin Evo*/Veijo Heiskanen 13,3a (3,25), 2) Next Direction 13,3a (3,11).3) Obrigado 13,8a (30,05).4) BWT Burnin Alive 13,9a (25,16). Toto (2-3-4): 3,25 1,57-1,43-3,85 4,71. Toto4 voitto-osuus: 6,10. Troikka: 143,60.11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2100 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Ida's Owen/Joni-Petteri Irri 13,2a (9,88), 2) Grainfield Oliver 13,3a (5,31).3) Zeus Kemp 13,4a (4,15).4) Stricker 13,4a (13,26).poissa: 2. Toto (1-6-9): 9,88 2,11-2,51-1,92 19,95. Toto4 voitto-osuus: 16,00.12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) I'm Just a Sund/Olli Koivunen 12,1a (9,49), 2) Edlance 12,1a (24,46).3) Juiceman 12,3a (3,07).4) Lovesong 12,4a (53,72).poissa: 10. Toto (2-4-7): 9,49 2,67-3,47-1,74 49,05. Toto4 voitto-osuus: 119,60. Troikka: 546,42. Päivän Duo: 1-2, kerroin: 97,59.Toto4 pelivaihto 74057,60 e, voitto-osuus 119,60 eToto76 pelivaihto 538322,40 e, voitto-osuus 2344,60 ePelivaihto 1139175,56 e, yleisöä 6102., kauden 4/4 grand slam -turnaus, Yhdysvaltain avoimet, palkintoarvo 42,4 miljoonaa euroa:Naisten kaksinpelin 3. kierrosta: Maria Šarapova Venäjä–Sofia Kenin USA 7–5, 6–2, Venus Williams USA (9)–Maria Sakkari Kreikka 6–3, 6–4, Petra Kvitova Tshekki (13)–Caroline Garcia Ranska (18) 6–0, 6–4, Garbine Muguruza Espanja (3)–Magdalena Rybarikova Slovakia (31) 6–1, 6–1, Anastasija Sevastova Latvia (16)–Donna Vekic Kroatia 6–2, 6–3.Miesten kaksinpelin 3. kierrosta: Sam Querrey USA (17)–Radu Albot Moldova 4–6, 6–2, 6–4, 6–4, Mischa Zverev Saksa (23)–John Isner USA (10) 6–4, 6–3, 7–6 (7–5), Paolo Lorenzi Italia–Thomas Fabbiano Italia 6–2, 6–4, 6–4, Kevin Anderson Etelä-Afrikka (28)–Borna Coric Kroatia 6–4, 6–3, 6–2, Pablo Carreno-Busta Espanja (12)–Nicolas Mahut Ranska 6–3, 6–4, 6–3., Ruotsi–Suomi-maaottelu, 1. päivä:Miehet:100 m: 1) Austin Hamilton Ruotsi 10,47, 2) Samuli Samuelsson Suomi 10,50, 3) Henrik Larsson Ruotsi 10,59, 4) Tom Kling Baptiste Ruotsi 10,63, 5) Samuel Purola Suomi 10,68, 6) Eetu Rantala Suomi 10,81. Pisteet Ruotsi 14–Suomi 8.400 m: 1) Erik Martinsson R 46,73, 2) Ville Lampinen S 47,24, 3) Joel Groth R 47,31, 4) Markus Teijula S 47,73, 5) Eljas Aalto S 47,89, 6) Niklas Bergman Larsson R 48,35. Pisteet 12–10.1500 m: 1) Andreas Almgren R 3.45,56, 2) Andreas Kramer R 3.46,17, 3) Tommi Sundell S 3.48,25, 4) Joonas Rinne S 3.59,79. Samu Mikkonen S ja Elmar Engholm R hylkäys. Pisteet 12–7.10 000 m: 1) Robin Ryynänen S 30.29,54, 2) Mikael Ekvall R 30.34,22, 3) Jarkko Järvenpää S 30.37,52, 4) Gabriel Steffensen R 31.08,36, 5) Henri Manninen S 31.18,75. David Nilsson R hylkäys. Pisteet 8–13.3000 m ej: 1) Topi Raitanen S 8.41,55, 2) Napoleon Solomon R 8.44,99, 3) Vidar Johansson R 8.52,09, 4) Robin Lindgren R 8.55,89, 5) Aki Nummela S 9.10,45, 6) Hannu Granberg S 9.18,61. Pisteet 12–10.110 m aj (–0,9 m/s): 1) Max Hrelja R 14,11, 2) Fredrick Ekholm R 14,31, 3) Petter Gustafsson R 14,33, 4) Ville Rajala S 14,42, 5) Ilari Manninen S 14,42, 6) Viktor Kantele S 14,64. Pisteet 16–6.Korkeus: 1) Samuli Eriksson S 211, 2) Valtteri Välimäki S 208, 3) Philip Frifelt Lundqvist R 205, 4) Oskar Lundqvist R 201, 4) Jakob Thorvaldsson R 201, 6) Jesse Huttunen S 201. Pisteet 9–13.Seiväs: 1) Melker Svärd-Jacobsson R 555, 2) Urho Kujanpää S 520, 3) Tomas Wecksten S 520, 4) Tommi Holttinen S 511, 5) Carl Stenson R 511, 6) Rasmus Carlsson R 488. Pisteet 10–12.Pituus: 1) Michel Torneus R 803, 2) Kristian Pulli S 794, 3) Arttu Pajulahti S 769, 4) Andreas Otterling R 767, 5) Kristian Bäck S 761, 6) Thobias Nilsson Montler R 751. Pisteet 11–11.Kuula: 1) Arttu Kangas S 18,72, 2) Wictor Petersson R 17,81, 3) Timo Kööpikkä S 17,81, 4) Tomas Söderlund S 17,52, 5) Arwid Koskinen R 17,31, 6) Mats Olsson R 17,29. Pisteet 8–14.Moukari: 1) Henri Liipola S 70,90, 2) Oscar Vestlund R 70,53, 3) Tuomas Seppänen S 70,44, 4) Aaron Kangas S 69,37, 5) Mattias Lindberg R 69,05, 6) Ragnar Carlsson R 65,62. Pisteet 8–14.4x100 m: 1) Ruotsi (Odain Rose, Nil de Oliveira, Tom Kling Baptiste, Austin Hamilton) 39,61, 2) Suomi (Eetu Rantala, Willem Kajander, Samuli Samuelsson, Viljami Kaasalainen) hylkäys. Pisteet 5–0.Tilanne 1. päivän jälkeen Ruotsi 125–Suomi 118.Naiset:100 m (–1,8 m/s): 1) Elin Östlund R 11,93, 2) Malin Ström R 12,01, 3) Aino Pulkkinen S 12,06, 3) Isabelle Eurenius R 12,06, 5) Sanni Mahonen S 12,06, 6) Sara Francis S 12,10. Pisteet Ruotsi 15,5–Suomi 6,5.400 m: 1) Matilda Hellqvist R 54,60, 2) Lisa Duffy R 54,68, 3) Josefin Magnusson R 55,06, 4) Jeanine Nygård S 55,16, 5) Evelina Määttänen S 55,51, 6) Katri Mustola S 55,58. Pisteet 16–6.800 m: 1) Meraf Bahta R 2.04,41, 2) Hanna Hermansson R 2.04,97, 3) Sara Kuivisto S 2.05,25, 4) Isabella Andersson R 2.06,70, 5) Aino Paunonen S 2.07,40, 6) Zenitha Eriksson S 2.11,17. Pisteet 15–7.5000 m: 1) Linn Nilsson R 15.52,69, 2) Maria Larsson R 16.01,93, 3) Camilla Richardsson S 16.07,46, 4) Sara Christiansson R 17.05,88, 5) Janica Mäkelä S 17.12,21, 6) Henni Tofferi S 17.23,96. Pisteet 15–7.100 m aj (–2,2 m/s): 1) Viivi Avikainen S 13,63, 2) Reetta Hurske S 13,71, 3) Lotta Harala S 13,71, 4) Sofia Mossberg R 13,96, 5) Elin Westerlund R 13,98, 6) Amanda Hansson R 14,14. Pisteet 6–16.Kolmiloikka: 1) Kristiina Mäkelä S 13,73, 2) Sanna Nygård S 13,19, 3) Malin Marmbrandt R 13,14, 4) Emma Pullola S 13,10, 5) Rebecka Abrahamsson R 12,80, 6) Madeleine Nilsson R 12,59. Pisteet 7–15.Kiekko: 1) Salla Sipponen S 54,06, 2) Krista Uusi-Kinnala S 52,11, 3) Fanny Roos R 50,90, 4) Anna Karlsson R 50,21, 5) Vanessa Kamga R 50,10, 6) Heleena Leveelahti S 49,08. Pisteet 9–13.Keihäs: 1) Sofi Flink R 56,96, 2) Jenni Kangas S 56,34, 3) Heidi Nokelainen S 53,04, 4) Oona Sormunen S 52,96, 5) Malin Haglund R 51,57, 6) Elisabeth Lithell R 50,33. Pisteet 10–12.4x100 m: 1) Ruotsi (Malin Ström, Isabelle Eurenius, Jessica Östlund, Elin Östlund) 44,63, 2) Suomi (Sara Francis, Sanni Mahonen, Aino Pulkkinen, Anniina Kortetmaa) 44,78. Pisteet 5–2.Tilanne 1. päivän jälkeen Ruotsi 98,5–Suomi 84,5.Kävelymaaottelu:Naisten 5000 m: 1) Elisa Neuvonen S 22.51,75, 2) Tiia Kuikka S 23.21,83, 3) Monica Svensson R 23.40,71, 4) Venla Laiho S 24.09,38, 5) Siw Karlström R 25.56,35, 6) Julia Ibrahim R 29.34,67. Pisteet Ruotsi 7–Suomi 15.Miesten 10000 m: 1) Perseus Karlström R 38.57,45, 2) Jarkko Kinnunen S 40.43,56, 3) Anders Hansson R 42.47,86, 4) Aleksi Ojala S 43.15,11, 5) Veli-Matti Partanen S 45.33,49, 6) Christer Svensson R 48.03,15. Pisteet 12–10.Kävelymaaottelun loppupisteet: Suomi 25–Ruotsi 19.Päiväarvonta (2.9.): 2, 14, 17, 18, 23, 25, 30, 38, 46, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 69, 70. Kunkkunumero: 25.Ilta-arvonta (2.9.): 13, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 38, 41, 46, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 63, 67, 70. Kunkkunumero: 53.Oikeat numerot: 4, 12, 14, 17, 23, 33, 35. Lisänumero: 8. Tuplausnumero: 28Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 67 kpl voitto-osuus 2 132,70 e, 5 oikein 50,60 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.Jokerinumero: 4 1 7 1 8 5 7Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.14.01 Yleisurheilun Ruotsi-ottelu20.00 Koripallon EM: Suomi-Puola22.00 Lentopallon EM: Finaali15.00 MM-rallicross: Ranska16.00 Superpesis: Vimpeli-Kouvola, 3. välierä22.30 F1: Osakilpailu, Monza (kooste)17.00 CHL: HIFK-München10.00 GP3: Monza11.15 F2: Monza15.00 F1: Osakilpailu, Monza19.00 CHL: Tappara-Wolfsburg15.00 Red Bull Air Race: Porto20.00 PGA Tour: Dell Technologies Championship17.00 Red Bull Air Race: Porto15.30 PGA Tour: Dell Technologies Championship12.25 Porsche Supercup: Monza14.45 Pyöräily: La Vuelta, 15. etappi19.00 Tennis: US Open15.15 Pyöräily: Tour of Britain16.30 Koripallon EM: Slovenia-Kreikka20.00 Koripallon EM: Suomi-Puola00.30 Nascar Sprint Cup: Darlington11.20 TCR International Series: Thaimaa17.00 KHL: TsSKA Moskova-Sibir14.00 European Tour: Czech Masters00.00 LPGA Tour: Portland Classic11.20 TCR International Series: Thaimaa20.00 FIA WEC: Mexico 6h