Pakkanen tulee taas – muista nämä vinkit, kun lähdet pakkasyön jälkeen autolla liikkeelle

Päivän lehti 3.12.2016

Pakkanen

Esilämmitä moottori

Anna auton käydä hetki

Pidä auto kuivana sisältä…

…ja ulkoa

Aja pidempää siivua

Tankkaa talvipolttoainetta

Vaihda lasinpesunesteet

Aja nätisti

http://www.hs.fi/autot/a1359772633818

on jälleen kiristymässä, mikä jokaisen autoilijan kannattaa panna merkille.Eteläisessä Suomessa lämpötila oli ensilumien jälkeen plussan puolella, mutta nyt sääennusteet kertovat taas pakkaspäivistä. Lapissa lämpötila voi laskea yli 20 pakkasasteen.Kokosimme tiiviit vinkit talviautoilijoille.Jo edellisenä iltana kannattaa kytkeä auto lämmitystolppaan. Jos sellaista ei ole saatavilla, kannattaa hommata lisälämmitin, jonka avulla moottorin saa lämpiämään ilman tolppaa.Esilämmitys kannattaa, sillä auton kylmäkäynnistys on moottorille perin raskas koitos.Jos esilämmittämiseen ei ole mahdollisuuksia tai se on muuten vaan unohtunut, ei se ole maailmanloppu. Kun starttaa auton, kannattaa odotella hetki ja antaa moottorin käydä tyhjäkäynnillä.Missään nimessä ei kannata alkaa heti kaasutella ja väännellä rattia, sillä auton eri voitelunesteet ovat kohmeessa ja niiden ominaisuudet eivät ole silloin parhaimillaan. Odottele siis pari minuuttia rauhassa ja skrapaa vaikka ikkunat sillä aikaa.Ajon aikana on ikävää, jos auton ikkunat käyvät huuruisiksi. Tämä johtuu usein siitä, että autossa on esimerkiksi kenkien mukana tullutta lunta, joka sulaa ja tällä tavalla kosteutta nousee ikkunoihin.Tätä voi ehkäistä jättämällä ikkunat raolleen esimerkiksi parkkihallissa tai muussa lämpimässä tilassa, johon auto pysäköidään. Sekä tietysti sillä, ettei mene lumisissa kengissä autoon.Jos autoaan pesee pakkasella, täytyy olla erityisen tarkka sen kuivaamisessa. Etenkin kaikki tiivisteet kannattaa kuivata huolellisesti, etteivät auton ovet jäädy kiinni. Talvellakin autoa on hyvä pestä, sillä teiltä autoon tarttuva suola tekee maalipinnalle pahaa.Moni ei pääse aamulla töihin, koska auton akku on hyytynyt pakkasessa. Tämä johtuu siitä, että akun varaustila laskee pakkasella, moottori tarvitsee kylmällä enemmän virtaa käynnistyäkseen, ja kylmä akku ottaa virtaa vastaan huonommin kuin lämmin akku. Myös lisälämmitin syö akun virtaa.Hyytymisen voi ehkäistä kytkemällä auton lämmitystolppaan ennen ajoa tai investoimalla akun lämmittimeen. Pomminvarma keino on kuitenkin se, että ajaa pidempää ajoa, sillä silloin autoin akku ehtii latautua siitä huolimatta, että on kylmä. Jos käyttää lisälämmitintä, nyrkkisääntönä pitäisi aina ajaa vähintään niin kauan kuin on esilämmittänyt autoa.Talvi on jo sen verran pitkällä, että useimmissa dieselkäyttöisissä autoissa on – toivottavasti – jo talvenkestävää dieseliä. Jos auto on pakkasella täynnä kesädieseliä, polttoaine saattaa hyytyä tankkiin. Silloin voi olla, että auton polttoaineensuodattimen joutuu vaihtamaan.Jos lasinpesuneste on kesän ja syksyn peruja, kannattaa vaihtaa nesteet talvilaatuisiin nesteisiin, jotka kestävät ainakin 20 pakkasastetta.Oli alla sitten kitka- tai nastarenkaat, talviajo vaatii enemmän ennakointia kuin kesäajo. Kitkarenkailla kannattaa olla erityisen varovainen jäisillä pinnoilla.