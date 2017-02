Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Päivän lehti 4.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hiihto Keuruu



SM-kilpailut, 1. päivä, sprintti (v):



Miehet, 1,5 km:



Finaali: 1) Ristomatti Hakola Jämin J 2.45,09, 2) Anssi Pentsinen Vantaan HS jäljessä 0,35 sekuntia, 3) Ville Nousiainen Kouvolan HS –2,29, 4) Matias Strandvall IF Minken –2,79, 5) Ari Luusua OunasvHS –2,92, 6) Heikki Korpela PyhäjP –18,15.



Naiset, 1,2 km:



Finaali: 1) Anne Kyllönen Kainuun HS 2.42,17, 2) Kerttu Niskanen Vieremän K –0,25, 3) Laura Mononen HämeenlHS –0,43, 4) Leena Nurmi LempäälK –2,20, 5) Anni Kainulainen HämeenlHS –3,07, 6) Maaret Pajunoja ValkeakH –5,92.







Nuorten MM-kilpailut:



Alle 23-vuotiaat: Naiset, 10 km (v): 1) Anna Dyvik Ruotsi 26.14,0,...13) Anna-Kaisa Saari Suomi jäljessä 1.14,4 minuuttia,...22) Johanna Matintalo Suomi –1.39,5.



Miehet, 15 km (v): 1) Alexander Bolshunov Venäjä 32.55,7,...21) Markus Vuorela Suomi –2.21,6,...41) Lauri Lepistö Suomi –4.10,3,...45) Joel Ikonen Suomi –4.49,0,...50) Karri Hakala Suomi –7.01,2.



Yhdistetyn joukkuekilpailu: 1) Itävalta,...4) Suomi (Atte Korhonen, Wille Karhumaa, Atte Kettunen, Arttu Mäkiaho) –44,3.



Maailmancupin kauden 22/31 kilpailut:



Pyeongchang, Etelä-Korea, Sprinttikilpailut:



Naiset 1,4 km (p): 1) Anamarija Lampic Slovenia 3.41,97, 2) Silje Öyre Slind Norja jäljessä 1,60 sekuntia, 3) Ida Sargent USA –1,79, 4) Justyna Kowalczyk Puola –2,35, ...26) Mona-Liisa Nousiainen Suomi.



Miehet 1,5 km (p): 1) Gleb Retivih Venäjä 3.30,79, 2) Turvoll Sondre Fossli Norja jäljessä 0,30 sekuntia, 3) Andrei Parfenov Venäjä –0,73, 4) Len Valjas Kanada –0,74, ...22) Lauri Vuorinen Suomi,...26) Toni Ketelä Suomi.



Koripallo Korisliiga



Seagulls–Kataja 61–91 (28–43)



Pyrintö–BC Nokia ja. 89–92 (74–74, 34–43)



Kobrat–KTP 81–90 (43–42)



Jalkapallo Miesten Suomen cupin lohkovaihe:



Lohko B:



SJK Akatemia–VPS 3–7 (0–2)



Lohko D:



TPS–IFK Mariehamn 1–1 (1–0)



Lohko E:



KuPS–FC Lahti 4–2 (2–1)



Jääkiekko Liiga



KooKoo–Tappara 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)



HIFK–Kärpät 4–6 (2–3, 1–2, 1–1)



1. erä: 1.55 Miro Heiskanen (Joe Finley-Janne Hämäläinen) 1–0, 4.03 Saku Mäenalanen (Jari Sailio-Shaun Heshka) 1–1 yv, 5.39 Roope Hintz (Daniel Grillfors-Lennart Petrell) 2–1, 8.53 Saku Mäenalanen (Ville Leskinen-Jani Hakanpää) 2–2, 10.13 John Albert (Jesse Saarinen-Mika Pyörälä) 2–3.



Jäähyt: 2.54 Lennart Petrell HIFK 2 min, 19.40 Arttu Luttinen HIFK 2 min, 19.40 Ilkka Mikkola Kärpät 2 min, 19.40 Sami Anttila Kärpät 2 min.



2. erä: 21.30 Joonas Rask (Robert Leino-Miro Heiskanen) 3–3 yv, 27.51 Mikko Lehtonen (Mika Pyörälä-Jesse Saarinen) 3–4 yv, 38.16 Ville Leskinen (Saku Mäenalanen) 3–5.



Jäähyt: 27.15 Juuso Salmi HIFK 2 min, 28.44 Jari Sailio Kärpät 2 min, 35.12 jr HIFK 2 min (kärsi Joonas Rask).



3. erä: 44.41 Arttu Luttinen (Roope Hintz-Daniel Grillfors) 4–5, 59.41 Mika Pyörälä (Jari Sailio) 4–6 tm.



Jäähyt: 49.04 Jari Sailio Kärpät 2 min.



Jäähyt yhteensä: HIFK 4x2 min=8 min, Kärpät 4x2 min=8 min.



Torjunnat: Kevin Lankinen HIFK 8+6+3=17 poissa 58.45–59.27, 59.33–59.41, Sami Aittokallio Kärpät 3+0+0=3, Jussi Rynnäs Kärpät 4+5+11=20.



Yleisöä: 7542.



JYP–Lukko 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)



Mestis:



TuTo–IPK 7–1 (2–0, 3–0, 2–1)



RoKi–K-Vantaa 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)



KeuPa HT–Hokki 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)



Peliitat–Espoo United 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)



SaPKo–Hermes 3–2 (0–1, 2–1, 1–0)



Salibandy Celano, Italia



Naisten MM-karsintaturnaus:



Suomi–Puola 4–0 (1–0, 3–0, 0–0)



Rahapelit Keno 5/17



Perjantai 3. 2. Päiväarvonta: Oikeat numerot: 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 30, 34, 39, 41, 45, 47, 50, 51, 56, 61, 63. Kunkkunumero: 22



Ilta-arvonta: Oikeat numerot: 1, 2, 10, 22, 23, 25, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 51, 52, 53, 57, 60, 65, 66, 68. Kunkkunumero: 41



TV-urheilu Lauantai 4.2.



Yle TV2



11.00 Hiihdon SM: N 10 km (p)



12.30 Hiihdon SM: M 15 km (p)



14.40 Lentopallo N: LP Viesti-OrPo



21.00 Lumilautailu: Air+Style, Innsbruck



Nelonen Pro 1



03.30 NBA: NY Knicks-Cleveland



Nelonen Pro 2



17.00 Liiga: Tappara-Sport



MTV3



17.00 Ravit: Toto76, Tampere



MTV Max



15.00 Ravit: Toto76, Tampere



19.40 SHL: Brynäs-Luulaja



MTV Sport 1 ja Eurosport 1



07.30 Hiihdon mc: Skiathlon N, Pyeongchang



09.00 Hiihdon mc: Skiathlon M, Pyeongchang



17.00 Mäkihypyn mc: Oberstdorf



MTV Sport 1



11.00 ja 13.30 Yhdistetyn mc: Pyeongchang



20.00 PGA Tour: Phoenix Open



C More Golf



18.30 PGA Tour: Phoenix Open



Eurosport 1



11.30 Pyöräily: Dubai Tour



13.30 Yhdistetyn mc: Pyeongchang



14.30 Universiadit: Mäkihyppy



15.30 Pyöräily: Volta a la Comunitat Valenciana



19.30 Yleisurheilu: World Indoor Tour, Karlsruhe



21.30 Snooker: German Masters



Eurosport 2



09.00 Universiadit: Hiihto



10.00 Ohjaskelkkailun mc: Oberhof



11.00 Yhdistetyn mc: Pyeongchang



16.30 Bundesliiga: Bayern München-Schalke



19.30 Bundesliiga: Dortmund-RB Leipzig



23.00 Slopestylen mc: Mammoth Mountain



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Fotboll



14.00 La Liga: Málaga-Espanyol



17.15 La Liga: Barcelona-Athletic



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium 19.30 Valioliiga: Tottenham-Middlesbrough 21.45 Serie A: Bologna-Napoli



Viasat Fotboll



19.30 La Liga: Atlético-Leganés



21.45 La Liga: Valencia-Eibar



Viasat Urheilu (vapaa katselu)



14.30 Valioliiga: Chelsea-Arsenal



17.00 Valioliiga: Hull-Liverpool



20.05 NHL: Montreal-Washington



02.05 NHL: Tampa Bay-Anaheim



05.05 NHL: Vancouver-Minnesota



Viasat Sport 16.25 Rugby Six Nations: Skotlanti-Irlanti



18.50 Rugby Six Nations: Englanti-Ranska



22.05 NHL: Colorado-Winnipeg



02.05 NHL: Boston-Toronto



Viasat Jääkiekko HD 20.05 NHL: Philadelphia-Los Angeles



03.05 NHL: Dallas-Chicago



Viasat Hockey 03.05 NHL: St. Louis-Pittsburgh 05.35 NHL: San Jose-Arizona



Viasat Golf 10.30 European Tour: Dubai Desert Classic