Siltamäkeen nousee ”Ikea-taloja”

Päivän lehti 4.3.2017

Helsingin ensimmäisten niin sanottujen Ikea-talojen rakentaminen on alkanut Siltamäessä. Edullisimmillaan kaksion voi saada 164 000 eurolla.



Boklok edustaa pienimittaista ja kohtuuhintaista kaupunki­rakentamista. Konseptin ovat kehittäneet Skanska ja sisustusjätti Ikea.



Asunnoissa ei ole huoneistokohtaisia saunoja, sillä piha­piiriin rakennetaan taloyhtiön yhteinen pihasauna. Lisäksi pihalle tehdään mahdollisuus pihaviljelyyn.



Pohjois-Helsingin Siltamäkeen nousevaan asunto-osakeyhtiöön rakennetaan neljä kaksikerroksista pienkerrostaloa, johon tulee yhteensä 26 asuntoa. Asunnoista kaksioita on 10, kolmioita 10 ja neljän huoneen koteja 6.



Aiemmin Skanska on raken­tanut vastaavia taloja esimerkiksi Vantaalle.